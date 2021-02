Orban anunta ca trebuie demarata procedura de revocare a Avocatului Poporului. Seful Camerei Deputatilor sustine desfiintarea Sectiei Speciale

Revocarea Avocatului Poporului

"Noi sustinem categoric desfiintarea Sectiei Speciale , dealtfel avem proiect de lege depus inca din legislatura trecuta, pentru desfiintarea Sectiei Speciale. Punctul nostru de vedere a fost ca dosarele care exista la SIIJ sa fie preluate de Parchete, in functie de specializarea Parchetelor. Ce tine de Parchetul General sa mearga la Parchetul General, ce tine de DNA sau DIICOT sa se duca la DNA sau DIICOT", a declarat Ludovic Orban CSM a transmis oficial ca Plenul a hotarat avizarea negativa a proiectului de lege privind desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (11 Aviz negativ, 7 Aviz favorabil si 1 Aviz favorabil cu observatii)."Sunt sustinatorul aducerii institutiei Avocatului Poporului in cadru constitutional si legal, prin desemnarea unui nou Avocat al Poporului. In acest sens exista raportul care a fost depus de Avocatul Poporului pe care personal cred ca trebuie respins si trebuie demarata procedura de revocare si desemnare a unui nou Avocat al Poporului ", a declarat Orban, sambata.Liderul PNL a adaugat ca s-au format grupuri de lucru, pentru desemnarea unui nou Avocat al Poporului, iar la finalul discutiilor, aceste grupuri de lucru vor prezenta propunerile in coalitia de guvernare."Suntem in faza grupurilor de lucru care trebuie sa prezinte propunerile catre conducerea coalitiei ca sa stabilim timingul, dar in ceea ce priveste respingerea raportului, mi se pare o chestiune normala si fireasca", a mai declarat Orban.