Orban: In pietele inchise, gradul de conformare la masurile de protectie era cel mai mic. Masura inchiderii, temporara

"De ce am luat masura aceasta? Pentru ca orice om care a urmarit imagini la televizor, dar noi stim din raportari ca in aceste piete inchise gradul de conformare la masurile de protectie sanitara era cel mai mic. In aceste piete, foarte multi dintre cei care se duc la piata, atat cumparatorii, clientii si multi dintre cei care vand marfa sunt persoane mai in varsta, persoane care sunt expuse unui risc mai mare de a dezvolta forme severe ale coronavirusului.Este o masura temporara, este o masura care urmareste sa apere sanatatea oamenilor si noi vom lua masurile astfel incat sa nu fie afectati producatorii autohtoni si cei care sunt obisnuiti sa cumpere din piete sa aiba in continuare posibilitatea sa cumpere produse proaspete din piete", a explicat Orban, la sediul PNL.El a sustinut ca gradul de conformare privind respectarea masurilor este mult mai mare in supermarketuri."Acolo sunt sisteme de ventilatie, sunt sisteme prin care s-a asigurat respectarea masurilor. (...) Diferenta este strict legata de riscul de transmitere a virusului si de analizele care au fost efectuate privind imbolnavirile", a afirmat prim-ministrul.Orban a aratat ca a discutat cu peste 100 de primari de municipii si orase si ca a solicitat fiecarui prefect sa organizeze duminica intalniri cu edilii, cu reprezentantii autoritatilor locale implicati in pregatirea masurilor pentru a permite functionarea pietelor in continuare."Practic, am luat decizii care vizeaza cateva domenii, cum este decizia de a suspenda o perioada de timp functionarea activitatilor in piete inchise. Aceste decizii sunt urmate de o actiune constanta si de un efort atat al nostru, cat si al primarilor pentru a permite producatorilor romani sa aiba unde sa-si desfaca marfa, prin amenajarea de spatii deschise, prin realizarea de piete volante, astfel incat sa permitem producatorilor romani sa poata sa-si desfaca marfa in continuare si celor care sunt obisnuiti sa cumpere produse proaspete, autohtone, de la piata, sa poata sa cumpere in continuare", a spus premierul.Ludovic Orban a explicat ca noile masuri restrictive vizeaza limitarea raspandirii noului coronavirus "Obligatia noastra ca si Guvern, ca si autoritati , este sa protejam sanatatea oamenilor, viata oamenilor. Ne-am confruntat in ultima luna cu o crestere a numarului de infectari, o crestere ingrijoratoare, o crestere care ne-a determinat sa dispunem aceste masuri de protejare a sanatatii publice si de limitare a raspandirii virusului.Sunt masuri care sunt rezultatul unor analize privitoare la activitatile si zonele in care a existat cea mai mare transmitere a virusului si masurile pe care le-am dispus urmaresc exact reducerea raspandirii virusului prin limitarea anumitor activitati care sa ne permita sa putem stopa cresterea virusului. Sunt decizii care cu siguranta vor afecta anumite categorii ale oamenilor, ale romanilor. Le cer scuze, dar trebuie sa luam aceste masuri pentru ca a nu lua nicio masura ar fi un act de lipsa de responsabilitate", a afirmat Orban.