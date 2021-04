De ce s-au regrupat liberalii in jurul lui Citu. Planul lui Ludovic Orban

Planul lui Ludovic Orban

Pe fondul acestei situatii, mai multi lideri din USRPLUS au aruncat in spatiul public ideea unei posibile reveniri a lui Ludovic Orban in fruntea Guvernului, vazut drept cel care "ar aduce mult mai multa stabilitate guvernarii"."L-am cunoscut mult mai bine pe Ludovic Orban in ultimele patru luni si iti dai seama de faptul ca poate ca noi am gresit in decembrie, cand am spus fara Ludovic. Domnul Orban este un om cu o experienta politica uriasa. Mai este un fenomen pe care l-am remarcat: exista sincope in actul guvernarii, atunci cand puterea executiva nu este detinuta de catre aceeasi persoana care detine puterea politica in cadrul partidului cel mai mare din coalitia de guvernare care da premierul. De asta, problema pe care o discutam nu este despre Vlad si despre USR , este despre conflictul intern din PNL si campania interna care se desfasoara in lumina Congresului PNL din toamna.De aceea, noi credem ca este important sa avem o strategie de stabilitate si de ce nu, sa vina un alt premier de la PNL, acceptat de tot partidul si de ce nu, chiar si premierul Orban care, in opinia noastra sau in opinia mea, sa nu zic a intregului partid , ar oferi mult mai multa stabilitate guvernarii, pentru ca nu ar mai exista aceste sincope de putere", a afirmat public vineri vicepresedintele USRPLUS Iulian Bulai, una dintre vocile care beneficiaza de mare sustinere in Alianta.Posibila revenire a lui Ludovic Orban in fruntea Executivului nu este sustinuta in PNL, in special de echipa presedintelui formatiunii politice, si chiar de acesta. Marea majoritate a celor care au exclus vehement ca Florin Citu sa plece de la Palatul Victoria fac parte din echipa actualului presedinte al PNL.Ludovic Orban nu isi doreste revenirea lui la Guvern pentru ca este constient de faptul ca urmeaza o perioada extrem de complicata pentru coalitia de guvernare, iar relatia PNL cu Alianta USRPLUS va fi greu de gestionat. Presedintele liberalilor se pregateste sa obtina un nou mandat in fruntea formatiunii politice si vrea sa isi asigure inca de pe acum succesul la Congresul din toamna.Politician abil, cu experienta vasta pe scena politica, Ludovic Orban stie ca din postura premierului care are de gestionat o guvernare dificila si va fi greu sa isi asigure victoria din toamna. De altfel, Ludovic Orban ii pregateste nota de plata lui Florin Citu la Congresul din toamna, acolo unde are de gand sa scoata de sub pres nerealizarile Guvernului, iar situatia generata de demiterea lui Vlad Voiculescu va fi una dintre ele.Si varianta vehiculata in PNL ca solutie la criza politica face parte dintr-un plan bine gandit de actualul presedinte al liberalilor. Propunerea ca in protocol sa fie adaugata prevederea potrivit careia remanierea guvernamentala se realizeaza de catre prim-ministru doar la propunerea formatiunii care a propus respectivul ministru, il transforma pe Citu intr-un premier de decor si ingroapa posibilitatea ca acesta sa iasa invingator dintr-o noua lupta cu USRPLUS. Un alt punct important pe care Ludovic Orban il va adauga pe nota de plata.