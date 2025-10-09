Primul sfat pe care i l-a dat Ludovic Orban lui Nicușor Dan după numirea în funcția de consilier prezidențial. "O situație extrem de complicată"

Autor: Adrian Zia
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 19:21
1020 citiri
Primul sfat pe care i l-a dat Ludovic Orban lui Nicușor Dan după numirea în funcția de consilier prezidențial. "O situație extrem de complicată"
Nicușor Dan și Ludovic Orban FOTO Hepta

Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a declarat joi, 9 octombrie, că prima discuţie pe care a avut-o cu preşedintele Nicuşor Dan a fost despre situaţia politică actuală, care e extrem de complicată, el precizând că este o coaliţie formată din partide politice care au un istoric de confruntare şi, în plus, care au fie conduceri interimare, cum e cazul PSD, fie au avut schimbări de conducere, cum e cazul PNL şi USR.

Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a fost întrebat în emisiunea Piaţa Victoriei de la Europa FM despre primul sfat pe care i l-a dat preşedintelui Nicuşor Dan, din poziţia nou numită.

”Prima discuţie am avut-o despre situaţia politică actuală, care e o situaţie extrem de complicată”, a spus Orban, precizând că ”este o coaliţie de guvernare care este formată din partide politice care au un istoric de confruntare, foarte multe bătălii duse de-a lungul timpului.

”Sunt patru formaţiuni politice care au de asemenea o diversitate ideologică şi de asemenea au publicuri diferite, care într-un fel au aşteptări diferite. De asemenea sunt nişte partide politice care au fie conduceri interimare, cum e cazul PSD, fie au avut schimbări de conducere, cum e cazul PNL şi USR”, a precizat Orban.

Ludovic Orban, numit luni, 6 octombrie, în funcția de consilier al lui Nicușor Dan pe politică internă, a precizat că a fost mereu un susținător al actualului președinte, atât la primărie, cât și în cursa pentru Palatul Cotroceni.

„Domnul președinte mi-a făcut această propunere, am avut câteva discuții despre coordonatele colaborării și am acceptat, fiind un domeniu care îmi este familiar, pentru care am și pregătire - absolvent de științe politice, printre altele - și am și experiență destul de vastă în activitatea politică”, a afirmat Ludovic Orban.

„În această poziție eu reprezint președintele României, eu n-am prieteni sau adversari personali. Atitudinea mea față de mediul politic va fi o atitudine de dialog, de colaborare, de căutare a unor puncte de înțelegere, pentru că eu știu foarte clar că președintele României este un om constructiv, un om care chiar vrea să facă lucruri bune pentru România și care vrea să aibă o relație cât se poate de normală, civilizată, instituțională, cu actorii politici”, a mai spus Orban.

Orban a ocupat funcțiile de prim-ministru, președinte PNL și este fondatorul partidului Forța Dreptei.

Cum explică Ludovic Orban numirea sa în funcția de consilier prezidențial. „Pregătire și experiență destul de vastă în activitatea politică”
Cum explică Ludovic Orban numirea sa în funcția de consilier prezidențial. „Pregătire și experiență destul de vastă în activitatea politică”
Ludovic Orban, numit luni, 6 octombrie, în funcția de consilier al lui Nicușor Dan pe politică internă, a precizat că a fost mereu un susținător al actualului președinte, atât la...
Continuă ofensiva AUR împotriva președintelui Nicușor Dan. Un parlamentar a cerut să-i fie verificată starea de sănătate, deoarece există o "îngrijorare"
Continuă ofensiva AUR împotriva președintelui Nicușor Dan. Un parlamentar a cerut să-i fie verificată starea de sănătate, deoarece există o "îngrijorare"
După ce, nu cu mult timp în urmă, George Simion a folosit în mod peiorativ termenul "autist" la adresa președintelui Nicușor Dan, acum un parlamentar al aceluiași partid solicită Senatului...
#Ludovic Orban, #consilier prezidential, #nicusor dan presedinte romania, #sfaturi , #stiri Ludovic Orban
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Putin a ajuns intr-o tara in care ar putea fi arestat, in baza mandatului emis de Curtea Penala Internationala de la Haga
DigiSport.ro
"Profesore, ce masina ai?". Radu Paraschivescu l-a lasat "masca" pe Ilie Dumitrescu si si-a explicat alegerea: "M-am obisnuit"
ObservatorNews.ro
Putin recunoaste ca Rusia e de vina pentru prabusirea avionului azer: Rachetele au explodat la cativa metri

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Replică furioasă a Ralucăi Turcan la adresa lui Marcel Ciolacu. "Incredibil fariseismul lui! A vrut să-și cumpere zile la Palatul Victoria"
  2. Primul sfat pe care i l-a dat Ludovic Orban lui Nicușor Dan după numirea în funcția de consilier prezidențial. "O situație extrem de complicată"
  3. Bugetarii care nu și-au primit salariile de două luni. „A ajuns cuțitul la os, nu mai putem”
  4. AUR, prima reacție după propunerea UE ca în statele membre să fie recunoscut copiilor dreptul de a-și alege singuri genul
  5. Provocare pentru Nicușor Dan: „Ar putea să explice că au existat legionari și naziști buni și răi.” De la ce au pornit reproșurile
  6. Partidele care se opun reducerii numărului de parlamentari la 300. Câți parlamentari există acum
  7. Discuții în Parlamentul României despre amestecul Rusiei în alegerile din Republica Moldova. Deputat AUR, arătat cu degetul pentru „propagandă pro-rusească”
  8. Afirmație neașteptată făcută de purtătoarea de cuvânt a lui Bolojan: „Am fost terorizată”. Ce se întâmplă cu „listele negre”
  9. Guvernul adoptă un proiect de lege ca să țină în frâu politicienii care fac lobby pentru sectorul privat. Cum se modifică Legea ANI și ce riscă angajații statului VIDEO
  10. Cerere de arestare preventivă pe numele lui Călin Georgescu, după ce ar fi executat din nou salutul legionar în public