Primul sfat pe care i l-a dat Ludovic Orban lui Nicușor Dan după numirea în funcția de consilier prezidențial. "O situație extrem de complicată"

Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a declarat joi, 9 octombrie, că prima discuţie pe care a avut-o cu preşedintele Nicuşor Dan a fost despre situaţia politică actuală, care e extrem de complicată, el precizând că este o coaliţie formată din partide politice care au un istoric de confruntare şi, în plus, care au fie conduceri interimare, cum e cazul PSD, fie au avut schimbări de conducere, cum e cazul PNL şi USR.

Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a fost întrebat în emisiunea Piaţa Victoriei de la Europa FM despre primul sfat pe care i l-a dat preşedintelui Nicuşor Dan, din poziţia nou numită.

”Prima discuţie am avut-o despre situaţia politică actuală, care e o situaţie extrem de complicată”, a spus Orban, precizând că ”este o coaliţie de guvernare care este formată din partide politice care au un istoric de confruntare, foarte multe bătălii duse de-a lungul timpului.

”Sunt patru formaţiuni politice care au de asemenea o diversitate ideologică şi de asemenea au publicuri diferite, care într-un fel au aşteptări diferite. De asemenea sunt nişte partide politice care au fie conduceri interimare, cum e cazul PSD, fie au avut schimbări de conducere, cum e cazul PNL şi USR”, a precizat Orban.

Ludovic Orban, numit luni, 6 octombrie, în funcția de consilier al lui Nicușor Dan pe politică internă, a precizat că a fost mereu un susținător al actualului președinte, atât la primărie, cât și în cursa pentru Palatul Cotroceni.

„Domnul președinte mi-a făcut această propunere, am avut câteva discuții despre coordonatele colaborării și am acceptat, fiind un domeniu care îmi este familiar, pentru care am și pregătire - absolvent de științe politice, printre altele - și am și experiență destul de vastă în activitatea politică”, a afirmat Ludovic Orban.

„În această poziție eu reprezint președintele României, eu n-am prieteni sau adversari personali. Atitudinea mea față de mediul politic va fi o atitudine de dialog, de colaborare, de căutare a unor puncte de înțelegere, pentru că eu știu foarte clar că președintele României este un om constructiv, un om care chiar vrea să facă lucruri bune pentru România și care vrea să aibă o relație cât se poate de normală, civilizată, instituțională, cu actorii politici”, a mai spus Orban.

Orban a ocupat funcțiile de prim-ministru, președinte PNL și este fondatorul partidului Forța Dreptei.

