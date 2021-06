1,1 miliarde de lei catre Unifarm printr-un OUG semnat de Orban si Citu. Ministerul Sanatatii si cel al Justitiei, absenti

Un raport al Curtii de Conturi citat de Libertatea arata ca din miliardul de lei dat prin aceasta OUG si cheltuit in primavara-vara lui 2020, articole medicale in valoare de 631 de milioane de lei erau inca pe stocul Unifarm acum doar doua luni, pe 30 martie 2021.Un control al Curtii de Conturi a dezvaluit ca imprumutul de 1,15 miliarde de lei cerut de Unifarm de la Trezorerie n-a trecut nici macar prin CA-ul sau AGA de la Unifarm.Curtea de Conturi a mai aratat ca Unifarm a facut achizitii de pana la 1,4 miliarde de lei fara a avea o baza legala."Valoarea estimata a abaterii constatate este in suma de 1.463.073.123 de lei si reprezinta angajamente si plati pentru achizitii de produse specifice combaterii pandemiei de coronavirus efectuate in perioada 15.03-15.05.2020 fara a avea sume aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli, fara aprobarea Consiliului de Administratie si/sau AGA", se arata in raportul Curtii de Conturi.In decizia 20 din 3 august 2020, semnata de directoarea Mirela Ionescu, tot Curtea de Conturi intareste documentul constatator al auditorilor externi referitor la situatia de la Unifarm. Chiar primul punct se refera la achizitii de 1,6 miliarde de lei (328 de milioane de euro) facute "fara a avea aprobarea Consiliului de Administratie dupa caz". Au fost incalcate, astfel, 6 articole din OG 26/2013, un articol din Legea nr. 500/2002, o anexa din capitolul II al OMFP nr. 2818/2020.Libertatea mai arata ca o mare parte din banii aprobati s-au dus pe achizitii care se aflau inca in stocul Unifarn. Astfel, pe 30 martie 2021, Unifarm mai avea marfa de 636 de milioane de lei. Practic, mai mult de jumatate din materialele sanitare cumparate erau inca in depozitele firmei, gata sa expire.