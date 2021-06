Cum arata batalia pentru controlul filialei PNL Bacau. De ce depinde votul pentru Orban la Congres

In ce conditii ar putea merge PNL Bacau alaturi de Ludovic Orban la Congres

Fenechiu spune ca nu isi va ataca contracandidatii

Pana la aceasta ora, doar premierul Florin Citu si presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban si-au anuntat public candidaturile la sefia Partidului National Liberal ( PNL ), insa nu este exclus sa mai apara si alti candidati, potrivit mai multor voci din partid Insa, inainte de Congresul PNL , filialele liberale din tara isi vor alege si ele reprezentantii formatiunii politice, cei care vor decide, intr-un final, cine ramane la conducerea PNL si dupa 25 septembrie.In acest context, mai multe filialele PNL din tara organizeaza in aceste zile alegeri, iar printre primele organizatii care au dat start-ul candidaturilor se afla filiala PNL Bacau, organizatie condusa interimar in prezent de liberalul Viorel Miron.Potrivit unor surse liberale, organizatia PNL Bacau este in prezent impartita in doua tabere. Pe de o parte este tabara formata in jurul senatorul Daniel Fenechiu, unul dintre sustinatorii lui Florin Citu la sefia PNL, pe de alta parte, vorbim despre tabara formata in jurul deputatului Mircea Fechet, plasat in tabara lui Ludovic Orban . Atat Fenechiu, cat si Mircea Fechet vor candida la sefia PNL Bacau, astfel ca in PNL se vehiculeaza la aceasta ora doua scenarii: daca Fenechiu preia organizatia, atunci liberalii din Bacau vor merge in marea lor majoritate cu Florin Citu, iar daca Mircea Fechet preia organizatia, atunci Ludovic Orban va avea inca o filiala de partea sa.Senatorul Daniel Fenechiu si-a anuntat, luni, pe pagina personala de Facebook , candidatura pentru presedintia Organizatiei Judetene PNL Bacau sustinand ca va duce o campanie pozitiva, constructiva si eleganta si nu isi va ataca contracandidatii."Vreau sa va anunt si pe aceasta cale ca am luat decizia de a candida pentru presedintia Organizatiei Judetene PNL Bacau. Chiar daca unii dintre voi se asteptau, nu a fost o decizie usoara! Balanta dintre argumentele si contraargumentele pe care le-am avut in vedere in analiza prealabila deciziei de a candida a fost inclinata decisiv de aceia dintre voi care mi-ati cerut imperativ sa candidez! Primari, viceprimari, consilieri judeteni sau locali, presedinti de organizatii sau simpli membri...Nu ma voi lansa in promisiuni specifice campaniilor interne intrucat nu cred ca PNL Bacau are nevoie de promisiuni...Au fost prea multe si stiu ca liberalii adevarati si corecti- de la primari la simpli membri, sunt satui de asteptare, promisiuni, iluzii...Doar o viziune pragmatica si corecta, dublata de actiuni reale si coerente pot asigura liberalilor bacauani Victoria in 2024!Nu-mi voi ataca contracandidatii intrucat, pe de o parte, activul liberal din Bacau ii cunoaste suficient de bine si le stie atat trecutul cat si perspectiva, iar pe de alta, deoarece anul 2024 revendica o echipa liberala puternica si coerenta, in care fiecare liberal trebuie sa aiba rolul sau...In raport de valoare, disponibilitate, coerenta si, nu in ultimul rand, integritate si onestitate!Voi duce o campanie pozitiva, constructiva si eleganta, in consonanta cu proiectul meu politic: PENTRU UN BACAU LIBERAL! PENTRU O ADMINISTRATIE JUDETEANA LIBERALA IN 2024, IN BACAU!", scria Daniel Fenechiu.De cealalta parte, tot luni, filiala PNL Bacau anunta ca sustine candidatura lui Ludovic Orban pentru un nou mandat de presedinte al partidului. Presedintele interimar al filialei, Viorel Miron, declara ca decizia a fost luata in unanimitate de catre Biroul Politic Judetean al PNL Bacau inca din luna ianuarie."Hotararea filialei judetene are la baza aportul hotarator al liderului liberal la obtinerea rezultatelor electorale foarte bune ale partidului obtinute in mandatul acestuia si la gestionarea crizei COVID-19, cea mai dificila perioada prin care a trecut Romania in ultimii 30 de ani. Aceasta dovedeste mentinerea pe aceeasi pozitie de seriozitate si incredere a liberalilor bacauani fata de actualul si viitorul presedinte", a precizat Viorel Miron.