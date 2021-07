Semnal dur pentru Ludovic Orban. Florin Cîțu, întâlnire de taină cu Dan Motreanu. Unde au fost văzuți cei doi

Alegerile din PNL au intrat în linie dreaptă. 17 iulie – zi crucială pentru organizația liberală de la Giurgiu

Aceleași surse arată că discuțiile dintre cei 4 lideri liberali au vizat planul pe care Florin Cîțu îl are cu PNL după Congresul din 25 septembrie, iar premierul ar beneficia în acest moment, deocamdată neoficial, și de susținerea lui Dan Motreanu , cunoscut în partid și ca unul dintre apropiații președintelui Klaus Iohannis Liberalii din Giurgiu își vor alege și ei pe 17 iulie viitorul președinte al organizației județene. Până la această oră, doar europarlamentarul Dan Motreanu, președinte al filialei, și-a anuntat candidatura pentru un nou mandat. Dacă Motreanu va obține încă un mandat la țefia PNL Girugiu, întreaga filială ar urma să meargă pe mâna lui Florin Cîțu la Congresul din 25 septembrie, spun surse liberale.Mesajul lui Dan Motreanu:“Am preluat conducerea ei înainte de alegerile europarlamentare din 2019, fără niciun parlamentar, fără președinte de Consiliu Județean sau primar de municipiu, iar la ultimele alegeri din 2016 obținuse un scor de 11% și cu un PSD atunci de 70%. Cu toate acestea am reușit #împreună să câștigăm alegerile prezidențiale în #Giurgiu, să învingem PSD și am reușit câștigarea detașată a alegerilor locale și parlamentare, fiind prima organizație din țară ce a înregistrat scorul de aproape 50%.Am condus această organizație în ciuda faptului că nu provin din Giurgiu și sunt europarlamentar , însă am împărtășit experiența și doctrina liberală unei #echipe de excepție. Împreună am transformat o organizație cu rezultate slabe în prima echipă a Partidului Național Liberal. Rezultatele remarcabile obținute la toate rândurile de alegeri, din anul precedent, au dovedit, pe de-o parte că giurgiuvenii au ales dezvoltarea și prosperitatea, iar pe de altă parte, că echipa liberală pe care o conduc și-a asumat, poate și dorește să aducă binele în viețile oamenilorÎn urma eforturilor susținute, a planurilor concrete și eficiente pentru un județ care avea nevoie acută de schimbare, am reușit imposibilul: filiala Giurgiu a demonstrat că #sepoate și am ocupat locul întâi la alegerile parlamentare și locul trei la alegerile locale, pe întreaga țară, prin procentul voturilor obținute.Am consolidat o echipă liberală puternică, cu președinte de Consiliu Județean, primar de municipiu, 34 de primari, atât primari tineri la primul mandat, cât și primari cu experiență și trei parlamentari tineri, competenți și cu expertiză în domeniile lor de activitate. Absolut toți sunt implicați și dedicați proiectelor pentru Giurgiu și giurgiuveni și tocmai această forță vine din voința oamenilor care au făcut această alegere și i-au responsabilizat. În acest moment, județul Giurgiu este în plină dezvoltare și are în derulare: proiecte de infrastructură vitale și de mare anvergură, sunt în plan două secții noi ale spitalului județean pe un nou amplasament- Consiliul Județean are terenul și studiul finalizat pentru finanțarea din fonduri europene și sunt puse bazele investițiilor în educație și campusul dual – tocmai pentru a încuraja tinerii să rămână și pentru a le oferi șansa unui viitor în comunitate.Voi candida pentru un nou mandat de președinte al organizației #PNLGiurgiu în condițiile susținerii de către colegii mei ce au contribuit la rezultatele obținute împreună.Cred cu tărie că orice candidat care respectă această organizație trebuie să vină în fața ei cu o moțiune susținută de președintele Consiliului Județean, de parlamentari, primari, consilieri și de membrii liberali. Echipa liberală este una puternică pentru că este unită, iar această unitate trebuie respectată și nu dezbinată. Sunt convins că voi reuși, în continuare, să îi susțin în demersurile lor pentru binele pe care l-au ales și îl așteaptă toți giurgiuvenii.Mi-ar fi plăcut ca mai multe filiale ale Partidului Național Liberal să demonstreze la alegerile parlamentare că #sepoate, pe modelul județului Giurgiu, și să învingem PSD până la capăt, în ciuda pandemiei și efectelor ei”, a declarat Dan Motreanu, la depunerea candidaturii.iar oganizația ar urma să meargă tot cu Florin Cîțu la Congresul PNL. Ședința în care Hubert Thuma a fost reales a fost condusă de ministrul Economiei, Virgil Popescu.„Hubert Thuma şi echipa liberală de la Ilfov au demonstrat că soluţiile liberale sunt cele mai bune, că aduc prosperitate. (…) Am încredere că, alături de Florin Cîţu preşedinte al PNL, vom demonstra românilor că liberalii vor dezvolta România!”, a scris Virgil Popescu, pe Facebook