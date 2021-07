Disputa Ludovic Orban-Florin Citu, faza pe intalnirile coalitiei. Cum a ajuns seful PNL sa fie marele absent de la sedinta

Cum s-a ajuns aici

Orban a lipsit si de la Conferinta judeteana de alegeri a PNL Suceava

Surse politice au precizat pentruca o intalnire informala a coalitiei de guvernare a avut loc in dimineata zilei de miercuri, 30 iunie, pe tema Planului National de Rezilienta si Redresare ( PNRR ).La sedinta au participat, potrivit surselor, premierul Florin Citu , ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea si vicepremierul Dan Barna . Seful PNL Ludovic Orban a absentat.Cu o zi inainte, in Parlament, la votul pentru motiunea de cenzura inaintata de social-democrati, vicepremierul Dan Barna a avut o discutie cu Ludovic Orban , caruia i-a solicitat o intalnire miercuri dimineata pe tema precizarilor facute de Comisia Europeana in privinta Planului National de Rezilienta si Redresare.Presedintele PNL l-a anuntat, insa, pe Dan Barna ca nu va putea participa miercuri dimineata la o sedinta de coalitie pentru ca deja ar avea in program un eveniment la Parlament si a cerut ca intalnirea sa aiba loc la o zi si o ora la care si acesta poate participa.Ulterior, Dan Barna i-a spus presedintelui PNL ca va discuta cu ceilalti din coalitie pentru a stabili o intalnire la care sa poata participa si Ludovic Orban si ca va veni cu un raspuns. Intre timp, Dan Barna a discutat cu Ghinea si cu Florin Citu sa se intalneasca miercuri dimineata, lucru care s-a si intamplat, iar intalnirea a avut loc fara ca Ludovic Orban sa mai fie anuntat, au precizat surse politice pentruAmintim ca, potrivit ultimelor precizari venite din partea premierului, Romania ar putea primi din partea Comisiei Europene aprobarea privind Planul National de Redresare si Rezilienta dupa perioada verii, in conditiile in care 12 state membre au primit deja unda verde din partea executivului european.Tara noastra dispune de o alocare de 29,2 miliarde de euro, distribuiti astfel: 14,2 miliarde de euro granturi si 14,9 miliarde de euro imprumuturi.Distantarea dintre Ludovic Orban si Florin Citu s-a vazut si in dimineata zilei de joi, 1 iulie, la conferinta judeteana de alegeri a PNL Suceava.La eveniment a participat premierul Florin Citu, insotit de Rares Bogdan Alina Gorghiu , Robert Sighartau si Lucian Bode . Marele absent de la eveniment a fost chiar presedintele PNL, Ludovic Orban, au precizat surse politice pentruOrganizatia suceveana a fost prima filiala liberala din tara care a organizat alegeri la nivel judetean, iar liderul PNL Suceava Gheorghe Flutur a obtinut un nou mandat de presedinte Flutur ocupa totodata si functia de presedinte al Consiliului Judetean Suceava si este unul dintre cei care au aparut in celebra lista de sustinatori ai lui Florin Citu.Tot de partea lui Florin Citu este si vicepresedintele Organizatiei Judetene a PNL Suceava si ministru al Culturii, Bogdan Gheorghiu . Nici Gheorghe Flutur si nici Bogdan Gheorghiu nu au avut contracandidati la pozitiile pe care le ocupa in prezent in filiala judeteana PNL Suceava.