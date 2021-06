Orban, despre situatia de la Sectorul 1: S-a ajuns aici dupa conflictul dintre Clotilde Armand si firma de salubritate, nu din cauza consilierilor PNL VIDEO

Stare de alerta din cauza gunoaielor

Chestionat despre colaborarea deficitara intre USR -PLUS si PNL de la Sectorul 1 pe tema colectarii gunoaielor, Ludovic Orban a subliniat ca daca va fi nevoie, va duce problema la nivelul coalitiei."Obiectivul PNL e sa contribuie la o decizie la problema existenta din Sectorul 1. De ridicarea gunoiului menajer. O solutie confirma cu legea si cu contractele existente. Faptul ca s-a ajuns in situatia in care s-a ajuns e mai putin rezultatul unor pozitii ale consilierilor PNL, rezultatul unui conflict de la inceput intre primarul Sectorului 1 si firma de salubritate.Daca va fi necesar sa discutam la nivelul coalitie, vom discuta", a afirmat Ludovic Orban vineri, la Parlament.La insistentele jurnalistilor privind neintelegerile dintre USR -PLUS si PNL, Orban a afirmat ca liberalii si-au respectat intelegerile si a acuzat-o pe Clotilde Armand ca asteptat cinci luni pana ce a delegat atributiile catre viceprimarul PNL."In ce ne priveste pe noi, noi ne-am respectat intelegerile pe care le-am avut. Nu numai in Bucuresti si celelate sectoare. De la inceput relatia a fost tensionata. Au trecut aproape 5 luni pana ce primarul a delegat atributiile catre viceprimarul PNL. Nu vrea sa comentez decat ca din punctul meu de vedere trebuie gasita o solutie rapida pentru a putea rezolva criza din Sectorul 1. Am avut o discutie cu presedintele filialei, o sa ma intalnesc in cursul zilei de azi pentru a incerca sa inteleg situatia.", a conchis Ludovic Orban.Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a transmis vineri, 4 iunie, pe Facebook , ca a solicitat Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta sa inainteze Prefecturii Municipiului Bucuresti o adresa prin care sa declare starea de alerta in Sector, din cauza situatiei sanitare."Am solicitat Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta sa inainteze Prefecturii Municipiului Bucuresti o adresa prin care sa declare starea de alerta din cauza situatiei sanitare de pe raza teritoriala a Sectorului 1 cauzata de santajul si suspendarea colectarii gunoiului de catre operatorul de salubritate", a declarat primarul Sectorului 1, Clotilde Armand.Clotilde Armand a discutat si cu firmele de sortare."In paralel, am purtat discutii cu firmele de sortare a gunoiului din Sectorul 1 si am ajuns la un acord . Am aflat ca statiile de sortare si-au redeschis portile incepand de astazi dimineata pentru a primi gunoiul colectat de Romprest. Aceste statii erau inchise din cauza neachitarii de catre compania Romprest a facturilor datorate in ciuda platilor facute de Primaria Sectorului 1", a completat primarul.