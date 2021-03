Orban spune ca exista posibilitatea sa candideze la presedintie. "PNL trebuie sa sprijine acel candidat care se bucura de cea mai mare incredere"

"Mi s-a pus o intrebare intr-o emisiune si am dat raspunsul la aceasta intrebare ca in momentul in care am anuntat intentia de a candida pentru un nou mandat la functia de presedinte al Partidului National Liberal, exista si aceasta posibilitate pe care o tratez cu seriozitate (de a candida la presedintie - n.r.). PNL , sub conducerea mea, a luat cea mai buna decizie privind candidatul la functia de presedinte al Romaniei in asa fel incat sa castigam, dar avem un presedinte al Romaniei care a fost sustinut ca si candidat la presedintia Romaniei tot de PNL.Suntem in parteneriat cu presedintele Romaniei si cand o sa vina timpul alegerilor prezidentiale, o sa discutam despre candidatul la alegerile prezidentiale", a afirmat Orban, intrebat daca va intra in cursa pentru Administratia prezidentiala in cazul in care va castiga sefia PNL.Presedintele Camerei Deputatilor a adaugat ca PNL "trebuie sa sprijine acel candidat care se bucura de cea mai mare incredere, de cea mai mare sustinere si care are cea mai buna sansa sa castige alegerile prezidentiale".