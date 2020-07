UPDATE. Ludovic Orban spune ca licitatia pentru masti de la Ministerul Sanatatii e blocata de o firma abonata la contracte cu Primaria Bucuresti

Despre schimbarea managerilor de spitale

Despre achizitia de masti de la Ministerul Sanatati, premierul a declarat ca ar fi blocata de o firma care ar fi abonata la contracte cu Primaria Capitalei.Pe de alta parte, Marcel Ciolacu , presedintele interimar al PSD acuza ca masti de proasta calitate au fost date medicilor din spitalePremierul a declarat ca se bucura pentru faptul ca exista o ancheta in curs deoarece in acest mod de vede ca institutiile statului isi fac dartoria."Subiectul nu are legatura cu activitatea mea de premier ", a declarat Ludovic Orban."Nu ma asteptam din partea PSD sa deschida un asemena subiect""Am schimbat managerii care au demonstrat o crasa iresponsabilitate.Managerul de la Focsani, care a fugit de la locul de munca, de la Spitalul Judetean Deva, dupa pierderea completa a controlului asupra functionarii spitalului si am adus manager militar. Spitalul de la Suceava. Am adus manager militar de la Brasov", a mai explicat Ludovic Orban.Despre achizitii, premierul a precizat ca "Nimeni nu a impus nici unui manager de spital sa faca nicio achizitie decat in limitele legale.In ceea ce priveste achizitiile, va rog sa va uitati la ultimele achizitii din zona guvernamentala cu cat s-au achizitionat echipamenteleLicitatia de masti pentru elevi - 1,42 de lei. Ultima achizitie facuta de MS, contestata de o firma abonata la cobtractele cu PMB - pret unitar, fara TVA, de 0,68 de lei pe masca""Activitatea mea de 30 de ani este o activitate in lumina publica si nu am luat niciodata un capat de ata care nu mi s-a cuvenit. Orice incercare de aruncare cu noroi asupra mea este sortita esecului", a mai spus Orban.Premierul s-a declarat bucuros, de asemnea, ca exista o ancheta in curs si e cea mai buna dovada ca institutiile statului isi fac datoria."Repet, subiectul nu are legatura cu activitatea mea de prim-ministru. M-as fi asteptat sa discutam despre subiecte mult mai importante. Despre faptul ca Guvernul pe care il conduc a alocat resurse cum niciodata nu au fost alocate pentru sustinerea sectorului de sanatate, pentru ajutorarea persoanelor cu venituri mici aflate in izolare la domiciliu".Dupa declaratiile premierului, Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, a spus caa facut un amendament pe strarea de alerta petru controale pe care sa le poata face Curtea de Conturi"Va reamintesc ca in Parlament nu a fost modificat niciodata Codul penal.""Ati tinut romanii inchisi in case, ati distrus economia, in timp ce smecherii PNL s-au imbogatit pe 3 generatii.""Ati avut masti cu defecte. Care a fost scopul? Niciodata nu a fost protectia oamenilor, ci imbogatirea PNL .""Pana si medicilor din linia intai le-ati dat echipamente proaste."SD va depune o motiune de cenzura impotriva acestui guvern , iar cine nu voteaza motiunea inseamna ca sustine hotia si este partas la jaful PNL"La finalul audierilor, Ludovic Orban a mai spus ca "La 1 iulie numarul angajatilor cu contracte de munca era cu 14.000 mai mic decat in 2019" si ca este dispus oricand sa vina in fata Parlamentului pentru a discuta probleme substantiale despre economie."Ludovic Orban trebuie sa dea socoteala pentru scandalul Unifarm, in fata Parlamentului. L-am chemat in numele oamenilor chinuiti in pandemie doar pentru ca liberalii sa fure fara limite banii tarii prin contracte nesimtite. L-am chemat in numele medicilor si bolnavilor la care au trimis cu cinism masti neconforme, dar cumparate la suprapret, prin firmele amicilor premierului. L-am chemat in numele antreprenorilor corecti din Romania care nu au nici cea mai mica sansa in fata capuselor liberale hranite din tunuri gen Unifarm," a declarat liderul PSD, Marcel Ciolacu, intr-o postare pe pagina sa de Facebook. PSD a acuzat in repetate randuri Guvernul pentru achizitiile de materiale de protectie in contextul pandemiei de COVID-19 si pentru preturile mari de achizitie.Acuzatiile s-au intensificat dupa ce DNA a anuntat ca directorul general al Unifarm, Eugen Adrian Ionel, este cercetat sub control judiciar pentru mai multe infractiuni , intre care luare de mita si abuz in serviciu, dupa ce ar fi pretins 760.000 de euro de la un intermediar care reprezenta o firma, pentru atribuirea unui contract de achizitie de echipamente de protectie impotriva coronavirusului. Adrian Ionel a fost suspendat de la conducerea Unifarm.