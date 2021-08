Ludovic Orban: "Niciodată nu am condus sub influenţa băuturilor alcoolice". Ce motiv invocă liderul PNL pentru faptul că a avut permisul auto suspendat

Pentru ce a primit Orban amenzi de circulaţie

Întrebat, în contextul informaţiilor privind închisoarea făcută în SUA de premierul Florin Cîţu pentru conducere sub influenţa alcoolului, dacă a condus sub influenţa băuturilor alcoolice sau dacă a primit o amendă de circulaţie, Orban a răspuns: “Niciodată nu am condus sub influenţa băuturilor alcoolice . Am fost supus în mod frecvent la testul de alcoolemie şi niciodată nu am consumat alcool la toate testele pe care le-am efectuat”.“Amendă de circulaţie am luat. În campania prezidenţială din 2004 m-am deplasat la Slobozia unde erau pregătite microbuze şi autocare pentru votul multiplu pe traseu şi mergeam cu o viteză un pic cam mare şi m-a luat radarul şi am avut trei luni suspendat permisul.Am mai avut incidente de-a lungul timpului, m-am răsturnat cu maşina la Iaşi, dar la fiecare din incidentele pe care le-am avut, s-au derulat toate procedurile legale, niciodată nu am consumat alcool şi de multe ori au fost defecţiuni de natură tehnică care au provocat incidentele”, a afirmat Orban.