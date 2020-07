Ludovic Orban, de Ziua Independentei SUA: Romania este profund atasata consolidarii relatiei transatlantice

"Happy Independence Day partenerului nostru strategic - Statelor Unite ale Americii. Romania este profund atasata consolidarii relatiei transatlantice, o optiune fireasca, bazata pe valori, idealuri si interese comune, impartasite de popoarele noastre", afirma prim-ministrul.Premierul a fost prezent si joi, alaturi de presedintele Klaus Iohanis, la receptia oferita de Ambasada SUA cu ocazia Zilei Independentei. unde, la finalul discursului rostit, a declarat ca se bucura ca fortele politice care boicotau in trecut astfel de evenimente au incetat cu astfel de actiuni.Seful Guvernului a adaugat ca este oarecum o premiera a ultimilor ani ca prim-ministrul si seful statului sa fie alaturi la asemenea actiuni diplomatice.Premierul a mai spus ca Executivul s-a axat pe piloni precum "extinderea parteneriatului strategic, cresterea rolului contributiei si profilului Romaniei in UE si NATO"."Guvernul Romaniei va urmari in continuare aprofundarea relatiei cu SUA. Guvernul pe care il conduc a urmarit dezvoltarea parteneriatului strategic. Vreau sa cred ca impreuna cu colegii mei din Guvern am facut o demonstratie concludenta asupra faptului ca Romania e o tara pe care va puteti baza. E mesajul pe care l-am transmis tuturor companiilor americane", a completat Orban.