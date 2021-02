Ludovic Orban, despre Traian Berbeceanu: "Un om serios pe care bucurestenii s-au putut baza intr-o perioada extrem de grea"

Functia a revenit PLUS

Precizarile lui Ciolos

"Un prefect bun, un om serios pe care bucurestenii s-au putut baza intr-o perioada extrem de grea, cu multe incercari", a scris Orban, pe Facebook , postand o fotografie impreuna cu Berbeceanu.Cei doi au avut, joi, 4 februarie, o intalnire in biroul presedintelui Camerei Deputatilor.Luni, liderii coalitiei guvernamentale au stabilit posturile de prefect si subprefect care revin fiecarei formatiuni. Conform negocierilor, functia de prefect al Capitalei a revenit PLUS.Marti, Traian Berbeceanu, numit prefect al Capitalei anul trecut de catre PNL , a scris pe Facebook ca "revocarea din functia de prefect al municipiului Bucuresti, ca si numirea, de altfel, sunt decizii politice, firesti"."Am acceptat aceasta functie in urma cu trei luni, cu multa buna-credinta, intr-o perioada deosebit de complicata. Am avut un mandat scurt, dar plin de provocari dintre cele mai grele, carora nu le-as fi facut fata fara ajutorul vostru, al bucurestenilor, in primul rand, dar si cu sprijinul total al colegilor din Prefectura si al colaboratorilor din toate institutiile", a precizat Berbeceanu.El si-a exprimat dorinta ca "viitorul prefect, cel care va fi nominalizat de USR PLUS, sa fie unul dedicat total cetatenilor municipiului Bucuresti, sa fie o persoana care sa respecte si sa aplice legea, dincolo de orice fel de interese", "sa faca numai lucruri bune". Ulterior, liderul PLUS, Dacian Ciolos , a sustinut ca pentru functia de prefect este urmarita in primul rand "competenta si asumarea unor obiective, respectul pentru munca si empatia"."Am vazut ca domnul Traian Berbeceanu si-a luat la revedere de la functia de prefect, dupa negocierile politice in care s-a stabilit unde numeste prefecti fiecare partid din coalitia de guvernare. Eu stiu ca e un om care nu fuge la greu, asa ca nu inteleg unde se grabeste sa plece", a scris, marti seara, pe Facebook, Ciolos.El a subliniat ca in "functii publice cu o responsabilitate mare" trebuie "sa fie oameni competenti, care au demonstrat ca stiu ce au de facut si e nevoie de multe ori si de continuitate"."Lasand gluma la o parte, situatia in care ne aflam presupune ca in functii publice cu o responsabilitate mare sa fie oameni competenti, care au demonstrat ca stiu ce au de facut si e nevoie de multe ori si de continuitate. Chiar daca numirea in functia de prefect la Bucuresti revine PLUS, asta nu inseamna ca avem in vedere doar criterii de partid, ci in primul rand urmarim competenta si asumarea unor obiective, respectul pentru munca si empatia", a precizat Ciolos.