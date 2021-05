Ludovic Orban, dupa explozia unei masini, la Arad, in care a murit un om de afaceri: Romania este o tara sigura

"Romania a fost ferita o lunga perioada de timp de astfel de atentate. Avem institutii care vegheaza la apararea vietii si sigurantei cetatenilor romani si este, din punctul meu de vedere, o tara sigura", a declarat Ludovic Orban , sambata, intr-o conferinta de presa.Sambata dimineata, in jurul orei 7.00, autoturismul Mercedes al omului de afaceri Ioan Crisan a explodat in momentul in care acesta iesea din parcarea unui supermarket in cartierul Vlaicu din Arad. Deflagratia a distrus si cateva ferestre ale apartamentelor dintr-un bloc aflat in apropiere. De asemenea, mai multe masini parcate au fost avariate.Anchetatorii nu exclud varianta unui dispozitiv exploziv montat pe autoturismul omului de afaceri "Conducerea Inspectoratului General al Politiei Romane a dispus deplasarea, de urgenta, la fata locului, a unor specialisti din cadrul Institutului National de Criminalistica, Directiei de Investigatii Criminale, Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate si Directiei Arme, Explozivi si Substante Periculoase, pentru a sprijini ancheta", au anuntat reprezentantii Politiei Romane.Echipa de specialisti este coordonata de adjunctul directorului Directiei de Investigatii Criminale, comisar-sef de politie Cristian Gheorghe.Ioan Crisan era, potrivit presei locale, un prosper om de afaceri din Arad, care avea 66 de ani si detinea una dintre putinele ferme de somn african din Europa de Est.