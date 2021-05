Ludovic Orban, despre alegerile pentru sefia PNL: "Sunt convins ca voi castiga". Ce spune despre candidatura lui Florin Citu

Intrebat daca are sustinerea filialei Cluj la Congres pentru un nou mandat de presedinte , Orban a spus ca fiecare delegat isi exprima optiunea."Daca sunt filiale care au luat o decizie de sustinere, asta nu inseamna ca toti delegatii o sa voteze cu mine. De asemenea, daca sunt filiale care nu au luat decizii de sustinere, asta nu inseamna ca eu nu am sustinatori in Cluj. La Congresul trecut, readuc aminte ca PNL Cluj nu a fost printre filialele care m-au sprijinit si eu de la Cluj am luat cel putin o treime din voturile delegatiilor de la Cluj, pentru ca eu cunosc personal toti primarii PNL, consilierii judeteni, nu vorbesc despre parlamentari , conduceri judetene si, in cooperarea, actiunea noastra comuna in ultimii zeci de ani, am aratat ca sunt un om de incredere", a afirmat Orban, la Parlament.El a mai spus, legat de comentariile potrivit carora ar fi avut parte la Cluj de o "primire rece" din partea primarului Emil Boc , ca nu este nimic nou ca Alin Tise, presedintele Consiliului Judetean Cluj, sa il critice."Asta este stirea care s-a dat pe cateva site-uri de stiri - o primire rece. Este adevarat ca m-a injurat Tise din nou. Dar ce este rau in asta? Domnul Tise, de 4 ani de zile, de cand a picat lamentabil in fata Ralucai Turcan in competitia de prim vicepresedinte, imi poarta sambetele. Eu nu i-am purtat sambetele, pentru ca apreciez activitatea lui administrativa si opiniile sale politice le-am trecut intotdeauna in plan secund. In ceea ce priveste sustinerea pe care o pot obtine in filiala Cluj, este o sustinere importanta, sunt foarte multi oameni care au incredere in mine. Faptul ca domnul Tise a dat declaratii, asa cum a dat, nu este nimic nou si nu afecteaza, din punctul meu de vedere, pozitionarea delegatiilor de la Cluj", a adaugat Ludovic Orban El a mentionat ca Florin Citu nu si-a anuntat candidatura la presedintia partidului. "Deocamdata domnul Citu nu si-a anuntat candidatura la presedintia partidului. Cum poate cineva sa-l sprijine pe domnul Citu pentru presedintia partidului, daca domnul Citu nu si-a anuntat candidatura? Este o intrebare retorica. In momentul in care m-am inscris pentru presedintia partidului, m-am inscris pentru ca sunt convins ca voi castiga. (...) Echipa mea este PNL", a adaugat Orban.In legatura cu candidatura la Congres, Ludovic Orban a precizat ca, potrivit statutului PNL, va fi pe baza unei motiuni."Evident ca voi sprijini pe functiile de conducere de la nivel national candidati, dupa cum, asa cum am procedat si data trecuta, nu am vrut sa ocup toate functiile de conducere doar cu candidati care m-au sprijinit pe mine, am lasat locuri libere la competitie si pentru cei care nu m-au sprijinit", a adaugat Orban.