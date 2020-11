Ludovic Orban: Guvernul va sustine toate proiectele Primariei Capitalei pentru a asigura un mediu sanatos

"Am tinut sa fiu prezent la prima discutie serioasa dintre domnul primar general al Capitalei, Nicusor Dan, si echipa de conducere a Ministerului Mediului pentru a garanta sustinerea de catre Ministerul Mediului si de catre Guvern a tuturor proiectelor Primariei Capitalei pentru a asigura un mediu sanatos, pentru a reduce poluarea, pentru a lua masurile necesare pentru ca bucurestenii sa aiba parte de un oras curat", a explicat Ludovic Orban.Seful Executivului a mai spus ca au fost discutii pentru a identifica fondurile necesare sprijinirii proiectelor Primariei care sunt legate de mediu."In primul rand, lucrurile pentru Bucuresti vor fi facute intr-un parteneriat extrem de serios, de angajant, intre Ministerul Mediului si Primaria Capitalei. In al doilea rand, vom identifica resurse financiare pentru a putea sustine toate proiectele si programele importante. De asemenea, vom garanta adoptarea de decizii care, intr-adevar, sa permita, cu adevarat, Primariei Capitalei sa aiba un rol decisiv in aplicarea hotarata a programelor de mediu", a mai declarat Orban.