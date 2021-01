De ce l-a sustinut Ludovic Orban pe Florin Citu: "Trebuie sa respecte programul de guvernare"

Presedintele PNL , fostul premier Ludovic Orban , explica desemnarea lui Florin Citu pentru functia de prim ministru prin faptul ca acesta reprezinta o "garantie" a faptului ca politicile incepute de fostul Executiv vor continua, atat in ceea ce priveste relansarea economiei, cat si in privinta politicilor "prudente in materie de echilibru bugetar"."Florin Citu are o activitate in care s-a profilat ca liberal, chiar daca nu era membru al partidului, mai vechi. Florin Citu prezinta garantii de incredere in fata partenerilor europeni deoarece a fost implicat in toate discutiile si in toate negocierile, in fata finantatorilor internationali, in fata sistemului financiar bancar, in fata mediului de afaceri. Sa nu uitam ca Florin Citu impreuna cu mine suntem cei care am reusit sa salvam ratingul de tara in niste conditii extrem de dificile, facand niste sacrificii care ne-au condus inclusiv la pierderea de voturi", a declarat presedintele PNL , luni seara, la B1 Tv.In acest context, fostul premier a spus ca nu este "surprinzator" ca fostul detinator al portofoliului Finantelor sa fie desemnat si sustinut pentru functia de prim ministru, intrucat el continua politicile de relansare economica si politicile "prudente in materie de echilibru bugetar" incepute de Guvernul anterior.Ludovic Orban a mentionat Florin Citu este o garantie a faptului ca masurile active si proiectele incepute in guvernarea anterioara vor continua.Intrebat daca premierul in functie se consulta cu partidul in privinta deciziilor luate, liderul liberal a raspuns ca premierul participa la toate reuniunile PNL, iar in partid se discuta inclusiv strategia privind prioritatile guvernamentale."Premierul este parte din Biroul Politic National. Trebuie sa respecte programul de guvernare. Evident ca sunt decizii de natura politica pe care le ia partidul (...) dar aici domnul Citu participa, isi poate spune un punct de vedere, isi poate pune amprenta", a explicat presedintele PNL relatia dintre partid si primul ministru.Citeste si: