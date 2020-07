Ludovic Orban nu va mai participa la debaterea din Senat privind legea izolarii si carantinei. "Daca legea se adopta vom avea capacitatea sa reducem numarul de imbolnaviri"

Desi Guvernul a anuntat ca premierul Ludovic Orban va participa la sedinta, dat fiind ca lucrarile din Comisia Juridica au intarziat peste ora stabilita, plenul fiind mutat in acelasi timp cu sedinta de Guvern de joi. Actul normativ a fost dezbatut mai multe zile in Comisia juridica.Ludovic Orban a participat la Comisia Juridica si le-a transmis senatorilor ca "e foarte important ca legea sa fie adoptata"."Sper ca in urma dezbaterilor extrem de lungi au fost solutionate, sa zic, toate punctele divergente si a incredere ca in cursul zilei de astazi va fi aprobata legea de plenul Senatului, urmand sa curga termenul de sesizare si ulterior sa fie promulgata de presedinte", a afirmat premierul.Acesta a precizat ca mai sunt puncte divergente, dar este important ca autoritatile sa aiba un instrument pentru a lua masuri de limitare a pandemiei."Forma din acest moment, totusi, ne permite sa actionam eficient impotriva raspandirii virusului si pentru a apara sanatatea romanilor. Am incredere ca in cursul zilei de azi vom avea legea care sa ne permita sa luam cele mai bune decizii pentru reducerea raspandirii pandemiei", a mai explicat Orban."Daca legea se adopta vom avea capacitatea sa reducem numarul de imbolnaviri. Din punctul meu de vedere nu este niciun temei de contestare a legii. Cred ca au fost eliminate toate chichitele care sa faca legea sa fie contestabila la CCR .", a adaugat Ludovic Orban.Mai mult de atat, despre persoanele asimptomatice, Orban a zis ca pentru el exista doar doua categorii de persoane "oameni sanatosi si oameni bolnavi"."Faptul ca o persoana nu are simptome nu inseamna ca nu transmite virsului si ca nu poate dezvolta forme mai grave ale bolii. Oricand sunt in pericol ca sanatatea lor sa fie pusa in pericol de evolutia virusului. (...) Eu nu imi doresc ca un roman sa ajunga sa inteleaga pericolul numai cand i se intampla ceva unui apropiat. Atunci cand nu respecti regulile nu risti sa te imbolnavesti numai pe tine, ci pe toti cei apropiati.", a adaugat premierul.