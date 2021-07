Ludovic Orban, mesaj direct pentru Rareș Bogdan: „Mulți liberali s-au opus când l-am propus în fruntea listei pentru europarlamentare”

Rareş Bogdan afirmă că i-a condiţionat lui Cîţu susţinerea sa

Rareș Bogdan este în prezent în tabăra lui Cîțu, fiind unul dintre cei mai vocali susținători ai acestuia„Un adevărat lider conduce cu viziune, are capacitatea de a da direcția, are capacitatea de a-și asuma de multe ori răspunderea unor decizii grele, care nu sunt privite cu foarte mare simpatie pe moment, dar care pot să dea rezultate. Nu știu cât am fi luat la alegerile pentru Parlamentul European.În momentul în care am luat decizia de a-l invita pe Rareș Bogdan să fie în fruntea listei PNL, la reuniunea Biroului Național erau câțiva colegi de-ai noștri care stăteau cu mâinile așa pentru că auziseră că Rareș Bogdan nu mai vine să luăm decizia să-l punem în fruntea listei. Rareș zâmbește acum și își amintește foarte bine.Au existat mulți care au încercat să-l convingă să nu vină. Destui au primit cu o oarecare rezervă această decizie. Cu toate astea, mi-am asumat această decizie. Cu toate că în moțiunea mea din 2017 nu-mi asumasem obiectivul de a câștiga alegerile pentru Parlamentul European, PNL a câștigat alegerile pentru Parlamentul European”, a afirmat Orban.Europarlamentarul Rareş Bogdan afirmă că i-a pus premierului Florin Cîţu mai multe condiţii atunci când i-a acordat susţinerea sa pentru funcţia de preşedinte al partidului, una dintre acestea fiind păstrarea funcţiilor deţinute de membrii PNL, indiferent dacă sunt în echipa care câştigă sau nu, iar alta fiind aceea ca deciziile să fie luate împreună.„Zic, fii atent aici: nu cumva să cazi în păcatul de a lua deciziile singur, că voi fi primul cu care vei intra în conflict direct. Deciziile le iei împreună cu noi. Eu nu vreau să fiu spectator, nu vreau să fiu papagal de serviciu, să aflu de la televizor decizii, vreau să le luăm împreună”, susţine Rareş Bogdan că i-a spus premierului atunci când i-a promis susţinerea sa.Rareş Bogdan a afirmat duminică, la conferinţa de alegeri a PNL Maramureş, că i-a pus lui Florin Cîţu câteva condiţii pentru a-l susţine în cursa internă pentru preşedinţia PNL, printre acestea numărându-se aceea ca deciziile să fie luate împreună.„Atunci când a venit Florin şi a zis «Rareş, intri în echipa mea pentru a merge» zic: «Fii atent Florine, fii atent, nene, aici! Eu intru, mă bat pentru tine mă bat pentru Partidul Naţional Liberal. Dar pe 26, dimineaţa, vreau ca toţi să facem hora mare şi să ne îmbrăţişăm, chiar dacă supărările vor fi, să treacă peste noapte,pentru că acest partid nu are duşmani în interior, nici măcar adversari, ci ei sunt în altă parte şi avem nevoie de unitate, asta e o condiţie a mea. Doi: după, orice s-a întâmpla, nimeni nu pleacă din funcţie. Trebuie să avem grijă de oamenii care au avut un rol important pentru PNL, trebuie să avem grijă de cei care vin. Războaiele încetează pe data de 25 noaptea.Zic: şi până atunci vin cu toată energia mea, cu priceperea, cu experienţa, cu darul meu dat de Bunul Dumnezeu de a comunica, pentru a te sprijini şi spun de ce. Zic fii atent aici: nu cumva să cazi în păcatul de a lua deciziile singur, că voi fi primul cu care vei intra în conflict direct. Deciziile le iei împreună cu noi. Eu nu vreau să fiu spectator, nu vreau să fiu papagal de serviciu, să aflu de la televizor decizii, vreau să le luăm împreună”, a afirmat Rareş Bogdan duminică, în discursul ţinut la conferinţa de alegeri a PNL Maramureş.