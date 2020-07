Ludovic Orban: "Rugamintea mea catre cetateni este sa nu tina cont de deciziile CCR, sa actioneze responsabil"

"CCR nu e la prima decizie care zadarniceste eforturile noastre pentru a apara sanatatea si viata cetatenilor. Intre starea de urgenta si de alerta a anulat amenzile si a interzis autoritatilor sa dea amenzi in baza actelor normative care fusesera in vigoare.Recomandarea mea catre cetateni e sa respecte reglementarile in vigoare, pentru ca sunt pentru a se proteja pe sine si pe ceilalti.Cat timp ai fost in zona cu risc maxim sau in contact cu persoane infectate, in urma anchetei epidemiologice se constata asta, e posibil sa fii infectat, trebuie sa stai in izolare.E cererea, recomandarea, rugamintea mea catre cetateni sa nu tina cont de deciziile Curtii Constitutionale, sa actioneze responsabil, ca pana acum si chiar daca va exista o perioada pana va exista o lege, aici depinde si de Parlament", a declarat Ludovic Orban, in cadrul unui interviu pentru Digi 24.Intrebat de moderatorul emisiunii daca "cetatenii nu trebuie sa tina cont de decizia CCR", premierul si-a nuantat declaratia: "Sa tina cont de regulile normale si firesti in astfel de situatii".Orban a subliniat si ca, in acest moment, daca un pacient infectat cu noul coronavirus cere sa fie trimis acasa, acesta nu poate fi impiedicat de managerul spitalului si nici nu poate fi luata fata de el masura izolarii la domiciliu."Curtea Constitutionala cred ca a trimis catre publicare decizia. Oamenii sa tina cont de toate regulile care trebuie aplicate in astfel de situatii, care au avut baza legala. Cat vor fi 3, 4, 5 zile pana se adopta o lege de Parlament, aceste reguli trebuie respectate, pentru ca sunt necesare pentru protejarea sanatatii si vietii oamenilor".Secretarul de stat Raed Arafat a trimis, vineri, o informare catre toate prefecturile din tara, prin care anunta ca cetatenii nu mai pot fi tinuti in carantina sau izolare, dupa publicarea in Monitorul Oficial a deciziei CCR privind neconstitutionalitatea unor masuri impotriva pandemiei de coronavirus.In urma deciziei CCR publicate in Monitorul Oficial, primii pacienti cu coronavirus internati in spitalele din Romania s-au externat deja la cerere.