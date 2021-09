Ludovic Orban, despre scandalul privind programul Anghel Salingy: „Sper că scopul real al său este dezvoltarea comunităților locale” VIDEO

Întrebat dacă există pericolul ruperii coaliției din cauza acestui proiect, Ludovic Orban a subliniat că va face tot posibilul pentru a menține coaliția și că este adeptul dialogului cu partenerii de guvernare.„Eu voi face tot ce este posibil pentru a menține această coaliție și pentru a adopta acest program de investiții pentru comunitățile locale, pentru a desființa Secția Specială. Eu sunt adeptul dialogului și a adeptul găsirii unor soluții care să fie împărtășite de întreaga coaliție”, a relatat Ludovic Orban.Mai departe, liderul PNL a fost întrebat dacă graba adoptării programului Anghel Saligny are treabă cu Congresul PNL la care principalul său contracandidat este premierul Florin Cîțu, Ludovic Orban a subliniat că speră ca scopul real al proiectului să fie dezvoltarea comunităților locale.„Sper că motivul adoptării acestui proiect, despre care eu vorbesc de la sfârșitul lui ianuarie, e adevărat eu eu vorbeam de o bună perioadă singur în coaliție. Sper că adoptarea acestui proiect se face pentru scopul real pentru care eu m-am lutat atât timp, și anume dezvoltarea comunităților locale”, a adăugat Orban.La final, liberalul a precizat că dacă se ajunge la un acord cu USR PLUS și UDMR , proiectul va fi adoptat.„Dacă îndeplinește condițiile legale și în mod evident, dacă o facem cu acordul partenerilor din coaliție, poate fi adoptat”, a conchis președintele PNL.Şedinţa de Guvern a fost supendată temporar miercuri după ce premierul Florin Cîţu a încercat să introducă pe ordinea de zi suplimentară programul Anghel Saligny dedicat comunităţilor locale, respectiv primăriilor, ceea ce a provocat nemulţumirea USR PLUS , au declarat surse guvernamentale pentru News.ro.Potrivit acestora, v icepremierul Dan Barna şi restul miniştrilor USR PLUS s-au opus ca programul Anghel Saligny, care prevede o alocare de 50 de miliarde de lei pentru primari, să fie adoptat miercuri.Întrebat dacă USR PLUS a ameninţat că iese de la guvernare, premierul a răspuns: „Acum două zile ştiu că au luat o decizie să nu iasă de la guvernare. În şedinţă nu s-a întâmplat acest lucru”.Chestionat în continuare daca vicepremierul Dan Barna a vorbit despre ieşirea de la guvernare a USR PLUS, Cîţu a replicat: „Eu nu spun din discuţiile pe care le am cu partenerii mei de coaliţie”.