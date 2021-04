Orban a vrut sa planteze pomi dar i s-a rupt sapa: "Am dat de foarte multe radacini si este mai greu de scos pamantul" VIDEO

Presedintele Camerei Deputatilor a spus ca este o zona unde au fost taiati copaci, solul fiind plin de ramificatii. "Am dat de foarte multe radacini si este mai greu de scos pamantul", a declarat el. Ludovic Orban a participat, sambata, in judetul Maramures, la actiunea "Impadurim Maramuresul", alaturi de ministrul Agriculturii, Adrian Oros , presedintele CJ Maramures, Ionel Bogdan, dar si zeci de voluntari.La scurt timp dupa ce a inceput, Ludovic Orban a ramas fara sapa."E o zona unde au fost taiati copaci, sunt radacini ramificate pe suprafete foarte mari si in sapare am dat de foarte multe radacini si este mai greu de scos pamantul", a declarat Orban jurnalistilor.