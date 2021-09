Lupta dintre Orban și Cîțu se mută pe Facebook. Liderul PNL: Susţinătorii mei au fost sunaţi să îşi retragă like-urile de pe postările mele

”Ce mi-a fost dat să aud de la susţinătorii mei, în ultimele trei luni de zile, nu am a auzit în viaţa mea de la colegi din PNL . Să fie sunaţi să îşi retragă like-urile de pe postările mele, să se facă monitorizare pe like-uri ca să nu cumva să îi bage delegaţi la congres , să îi pună pe primari să semneze pentru susţinerea unui candidat, că altfel nu îi bagă delegaţi la congres, să li se spună primarilor sau preşedinţilor de filiale că niciun primar din filială nu va primi niciun proiect dacă nu se aliniază în susţinerea celui care are pâinea şi cuţitul”, a declarat Ludovic Orban , la Deva, sâmbătă.Orban a adăugat că aceste lucruri le-a aflat de la sute de oameni cu care a discutat.”Fraţilor, eu aşa ceva nu am văzut în viaţa mea, nu am auzit în viaţa mea. Toate aceste lucrrui nu le-am auzit de la un om, le ştiu de la sute pentru că eu vorbesc zilnic cu sute de oameni care au curajul numai mie să îmi spună lucrurile cu care se confruntă”, a declarat Orban.