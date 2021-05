Ludovic Orban: "Avem datoria sa nu uitam barbatii si femeile arestati, torturati si morti in inchisorile comuniste"

avem datoria si responsabilitatea de a nu ii uita pe cei care au fost arestati, torturati si au murit in inchisorile comuniste."Cinstim, astazi, martirii din temnitele comuniste, in amintirea momentului din noaptea de 14 spre 15 mai 1948, cand peste 10.000 de tineri care s-au opus regimului comunist au fost arestati. Au urmat decenii in care elitele politice si intelectuale au fost pedepsite cu ani de suferinta in temnitele comuniste si in lagare de munca fortata.Pitesti, Gherla, Aiud, Targu Ocna, Sighet, Ramnicu Sarat, Arad, Jilava, Vacaresti au devenit repere intr-o adevarata geografie a ororilor comunismului. In inchisoarea de la Sighet se afla Memorialul victimelor comunismului, un loc emblematic care, in 1998, a fost declarat de Consiliul Europei printre principalele locuri de pastrare a memoriei continentului, alaturi de Memorialul de la Auschwitz si Memorialul Pacii din Normandia.Parlamentul Romaniei a adoptat, la 16 mai 2017, Proiectul de lege pentru instituirea Zilei nationale de cinstire a martirilor din temnitele comuniste in data de 14 mai, iar la 30 mai 2017, a fost semnat decretul de promulgare de catre presedintele Klaus Iohannis Avem datoria si responsabilitatea sa nu uitam barbatii si femeile arestati, torturati si morti in inchisorile comuniste si sa ii pastram in memorie pe aceia care s-au jertfit si au suferit pentru ca visul nostru de libertate, al tuturor, sa devina realitate", a scris Ludovic Orban vineri pe Facebook