Moise Guran explica de ce s-a retras din politica: "A fost o intelegere pur si simplu penala intre Ludovic Orban si Nicusor Dan, privind ocuparea unor posturi de directori"

Postarea lui Moise Guran

"Dincolo de o suma de experiente care nu mi-au placut, motivul pentru care, la inceputul lunii martie, am facut stanga-mprejur si n-am mai intrat in politica a fost o intelegere pur si simplu penala intre Ludovic Orban si Nicusor Dan , privind ocuparea unor posturi de directori (atribuite prin concurs, potrivit legii) din Primaria Capitalei, cu avizul PNL ," scrie Moise Guran, intr-o postare pe Facebook In cazul in care Moise Guran ar fi ramas in USR -PLUS, el trebuia sa fie implicat direct in coordonarea campaniilor aliantei USR-PLUS pentru alegerile locale si alegerile parlamentare.O postare laudativa la adresa lui Florin Citu , propus initial pentru functia de premier , in contextul in care Ludovic Orban ar vrea sa ocupe el sefia Guvernul, pentru a debloca negocierile cu USR-PLUS si UDMR Inteleg ca dl Ludovic Orban doreste sa fie din nou prim-ministru, desi este evident nu numai faptul ca prestatia domniei sale din ultimul an a readus PSD la 30%, dupa ce scazuse la 20%, dar si ca formarea unui nou guvern , intr-o situatie critica, de pandemie, este blocata de dorinta acestuia de a conduce in continuare Romania, fie si din postura de sef al Camerei Deputatilor. In aceste conditii, am decis sa ies temporar din tacerea pe care mi-am impus-o in ultimele noua luni ca sa fac doua precizari:1. Timp de aproape trei ani, cat au fost proteste de strada, un tip foarte putin cunoscut a fost aproape de fiecare data in Piata Victoriei, discret, fara sa cerseasca atentie sau publicitate, fara sa fie inconjurat de fani sau macar de cunoscuti, fara sa strige sau sa agite steaguri, un om modest, linistit si cuminte ca majoritatea corporatistilor care veneau acolo si stateau asa, pur si simplu, pentru ca ei considerau ca e datoria lor sa vina si sa salveze democratia din Romania. Desi senator la vremea respectiva, era atat de putin cunoscut, incat nici jurnalistii nu prea il stiau si nu-l intrebau nimic. Acel protestatar anonim este acum nominalizat pentru functia de premier si clasa politica ar face bine sa ii acorde votul de investitura, dupa ce deja si-a batut joc de el, nu numai in primavara, ci si prin catararea pe umerii lui si a celorlalti care au iesit in strada. Ati inteles deja, numele respectivului este Florin Citu.2. Dincolo de o suma de experiente care nu mi-au placut, motivul pentru care, la inceputul lunii martie, am facut stanga-mprejur si n-am mai intrat in politica a fost o intelegere pur si simplu penala intre Ludovic Orban si Nicusor Dan, privind ocuparea unor posturi de directori (atribuite prin concurs, potrivit legii) din Primaria Capitalei, cu avizul PNL . Cum eu nu am inteles cum pot sa-si dea PNL sau dl Ludovic Orban avizul pentru numirea unor oameni desemnati prin concurs in functii publice, cum eu, alaturi de dl Citu si alte sute de mii sau milioane, am stat trei ani in strada impotriva unor astfel de practici, am decis ca acesta este un compromis pe care nu-l pot accepta si am plecat acasa.Motivul pentru care am tacut pana acum a fost ca n-am vrut sa fac mai mult rau decat bine. N-am vrut sa dezangajez oamenii la vot (s-au dezangajat singuri, caci nu e nimeni orb, iar practicile PNL din ultimul an au fost foarte vizibile), n-am vrut sa castige tot PSD alegerile, un partid toxic care ne-a impins pe marginea prapastiei ca tara si pe marginea exodului ca indivizi.Deocamdata nu doresc sa dau mai multe detalii despre experienta mea pseudo-politica, dar o sa o fac de indata ce este investit un nou guvern . Ceea ce va spun despre intelegerea dintre Dan si Orban va poate confirma oricare dintre cei aproximativ 50 de membri ai birourilor politice ale USR si PLUS, partide care la inceputul lunii martie au ajuns pe buza destramarii aliantei, din cauza acestei revelatii.Scopul neechivoc al acestei postari este oprirea domnului Orban din marsul delirant prin care pare ca vrea sa calce in picioare putinul care a mai ramas din coerenta acestei natiuni, in vremuri de pandemie si la fel de putinul ramas din ceea ce am sperat noi aia care am iesit in strada.