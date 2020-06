O noua serie de masuri de relaxare vor fi aplicate de luni in Romania. Iata care sunt acestea

Creste la 6 numarul de persoane care nu apartin aceleiasi familii si pot circula ori forma grupuri pietonale.

Orban: Vom prelungi starea de alerta

Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat, joi, o hotarare prin care propune Guvernului masurile de relaxare care se aplica incepand din 15 iunie.Hotararea privind propunerea unor masuri de relaxare necesare in contextul epidemiologic actual, aplicabile incepand cu data de 15 iunie, precizeaza ca, in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului Sanatatii, dupa caz, cu ministrul Tineretului si Sportului, ministrul Mediului sau ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.Evenimentele private in spatii deschise se pot organiza cu participarea unui numar maxim de 50 persoane, prevede hotararea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta.In interiorul centrelor comerciale nu se permite insa activitatea restaurantelor, cafenelelor sau altor asemenea localuri publice, cu exceptia celor dispuse in exteriorul cladirilor, in aer liber, cu asigurarea unei distante minime de doi metri intre mese si cel mult 4 persoane care nu sunt membri ai aceleiasi familii la o masa, precum si exploatarea locurilor de joaca, a salilor de jocuri si a cinematografelor., cu obligatia respectarii normelor de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului Tineretului si Sportului si al ministrului Sanatatii.Potrivit hotararii,, cu obligatia respectarii normelor de prevenire stabilite prin ordin al ministrului Sanatatii.De asemenea,, in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului Educatiei si Cercetarii, al ministrului Sanatatii si al ministrului Muncii.Joi, in sedinta de guvern , premierul Ludovic Orban a anuntat ca saptamana viitoare va fi aprobata prelungirea starii de alerta dupa data de 16 iunie."Decizia o vom lua la finalul perioadei pentru care am declarat stare de alerta prin hotarare de guvern, cu aprobarea Parlamentului. Deci, vom avea sedinta de guvern in care vom adopta hotararea de guvern pentru prelungirea starii de alerta saptamana viitoare, in prima sedinta pe care o vom organiza.Se stie ca starea de alerta este instituita pana-n data de 16 iunie inclusiv, obligatia noastra este sa adoptam hotararea de guvern de prelungire a starii de alerta pana la expirarea perioadei. Adica, hotararea de guvern va fi publicata in Monitorul Oficial in cursul zilei de 16 iunie", a explicat Ludovic Orban.