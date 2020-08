Orban anunta ca va schimba conducerea ONAC: Nu vom putea achizitiona toate cele 250.000 de tablete pentru elevi. O sa achizitionam, pana la urma, 70-80.000

Orban spune ca Guvernul a creat cadrul legal pentru ca achizitii de tablete sau materiale sanitare pentru unitatile de invatamant sa poata fi facute de autoritatile locale si de scoli, urmand a fi decontate din fonduri europene."Nu vom putea achizitiona toate cele 250.000 de tablete. Achizitia e la ONAC", a declarat Ludovic Orban, duminica, intr-o emisiune la B1 TV.Intrebat de ce Guvernul nu schimba conducerea Oficiului National pentru Achizitii Centralizate, Orban a raspuns: "o vom schimba"."O vom schimba, o vom schimba. Acuma eu nu am vrut sa umblu la baza de achizitii, ca iesea imediat scandal . Presedintele ONAC este presedintele pe care l-am gasit in functie. (...) Trebuie un motiv ca sa iei o astfel de decizie. Aici a existat foarte multa, dupa parerea mea, obtuzitate si prea, cum sa spun, o rigoare excesiva in derularea procedurii, a durat prea mult. O sa achizitionam, pana la urma, 70-80.000.Dar ne-am gandit la lucrul asta. Noi am prevazut, am dat Ordonanta de Urgenta care este in vigoare, am mobilizat resurse financiare din fonduri europene, 175 de milioane de euro, care sunt dedicati strict cheltuielilor pentru deschiderea scolilor. Noi vom deconta autoritatilor locale sau scolilor orice achizitie care este facuta, avem o suta de milioane de euro pentru tablete, se pot achizitiona 500.000 de tablete, avem 50 de milioane de euro pentru materiale, echipamente de protectie pe care de asemenea le vom deconta autoritatilor locale", a mai afirmat primul ministruPremierul a aratat ca Ordinul comun al ministrilor Sanatatii si Educatiei care va reglementa deschiderea anului scolar va fi publicat luni, cel tarziu marti.El a atras atentia asupra faptului ca la Parlament exista o lege care permite angajarea de personal nedidactic in unitatile de invatamant, cerand parlamentarilor PSD sa adopte actul normativ."In loc sa se tina de motiuni de cenzura, ar trebui ca PSD-ul, daca este cu adevarat preocupat de deschiderea scolilor, sa treaca repede, asa cum au trecut alte legi, proiectul de lege care sa ne permita angajarea de personal medical in scoli. Sa putem sa asiguram respectarea conditiilor de sanatate in scoli si alte lucruri care sunt absolut necesare pentru inceperea scolii", a mai afirmat seful Guvernului.