Orban, dupa sedinta coalitiei: Am hotarat in cadrul coalitiei sa demaram procedura de numire a Avocatului Poporului VIDEO

"Am hotarat in cadrul coalitiei sa demaram procedura de numire a Avocatului Poporului . Maine la 9.30 vom convoca Birourile Permanente reunite. A fost depusa o singura candidatura si vom demara procedura", a declarat, marti seara, Ludovic Orban Acesta a explicat ca procedura presupune audiere in Comisiile juridice reunite, urmate de plen."Maine vom convoca un plen, dar, cel mai probabil, votul pe Avocatul Poporului (...) vom avea luni", a mai declarat Orban.Intrebat daca va fi sustinut de intreaga coalitie Avocatul Poporului, Orban a afirmat: "Bineinteles".Acesta afirma ca desfiintarea Sectiei speciale si Avocatul Poporului sunt doua chestiuni diferite. Declaratia a venit dupa ce anterior surse politice au declarat ca liderii USR PLUS vor conditiona numirea noului avocat al poporului de desfiintarea sectiei speciale pentru magistrati, in forma propusa de ministrul Justitiei Stelian Ion.Dupa revocarea lui Renate Weber din functia de Avocat al Poporului, in coalitie s-a convenit ca postul sa revina UDMR , favorit fiind Fabian Gyula, lector la Facultatea de Drept a Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca.