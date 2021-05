Ce se ascunde in spatele anuntului lui Orban privind candidatura la prezidentiale. Marele avantaj pe care il are Citu la Congres

Orban se gandeste la presedintie

Surse politice au dezvaluit pentruca premierul Florin Citu a preluat , informal, PNRR-ul de la ministrul Cristian Ghinea , iar mutarea a reusit, pentru moment, sa ii aduca linistea in partid. De modul cum Florin Citu va reusi sa ii impace pe primarii nemultumiti de vechea forma a PNRR depinde si sustinerea pe care liderul Executivului o va avea la Congresul din toamna. Prin urmare, miza PNRR este una pe termen lung pentru Florin Citu.Contactat de, analistul politic Alfred Bulai a vorbit despre marele avantaj pe care Florin Citu il are intr-o eventuala confruntare cu Ludovic Orban . Bulai aminteste ca seful de la Palatul Victoria , spre deosebire de Ludovic Orban, "are pixul in mana si cu ala da bani si pozitii"."Domnul Citu este prim-ministrul Romaniei. Bun sau prost, conteaza foarte putin pentru membrii PNL . Aparatul de partid nu are nicio legatura cu electoratul. Aparatul de partid are un prim-ministru care le poate rezolva problemele. Domnul Orban nu le poate rezolva problemele. N-are nicio autoritate. Sigur, public el poate sa iasa pentru ca e seful Camerei Deputatilor, sa faca conferinte, sa faca vizite. Ca imagine face si el ce poate si face binisor. E bun la comunicare publica.Domnul Citu are pixul in mana si cu ala da bani si pozitii. Liderii din partid ai PNL sunt intr-o situatie de ambivalenta acum, in sensul ca il servesc frumos si pe domnul Ludovic Orban, sunt amabili cu el, dar trebuie sa fie foarte amabil cu domnul Citu pentru ca de la domnul Citu primesc orice. Distantarea aceasta exista pentru ca evident exista dorinta lui Citu de a prelua partidul. Ca va face asta sau nu, depinde de foarte multe lucruri", a declarat analistul politic pentru Ziare.com.Alfred Bulai a vorbit pentru Ziare.com si despre strategia pe care Ludovic Orban o adopta pentru obtinerea unui nou mandat. Analistul este de parere ca anuntul lui Ludovic Orban potrivit caruia ia in calcul si candidatura la alegerile prezidentiale a fost facut "din nesiguranta", pentru a atrage atentia celor din partid asupra lui."Domnul Orban va fi presedintele teoretic al Camerei Deputatilor pana la sfarsitul acestui mandat parlamentar, domnul Citu nu bag mana in foc ca rezista pana la sfarsitul acestui mandat. Cei din PNL sunt mai atenti pentru ca nu stiu cum evolueaza lucrurile. Domnul Orban cand a zis ca ia in calcul candidatura la presedintie a facut-o tocmai din nesiguranta. In momentul in care eu arat ca as putea fi viitorul presedinte , toata lumea incepe sa fie mai atenta cu mine. E o manevra politica pentru un om cu experienta lui Ludovic Orban", a conchis Alfred Bulai.Liderul PNL Ludovic Orban a declarat in martie ca stie ca, odata cu candidatura la functia de presedinte al Partidului National Liberal, trebuie sa ia foarte in serios si candidatura la presedintia Romaniei."Sunt constient de faptul ca, odata inscris in lupta pentru un nou mandat de presedinte al Partidului National Liberal, odata cu acest mandat, trebuie sa iau in calcul si candidatura la Presedintia Romaniei, pentru ca presedintele Partidului National Liberal va trebui sa intre in lupta pentru alegerile prezidentiale din 2024. Sigur, pe de alta parte, sunt un om care am in vedere toate alternativele, in politica e bine sa ai o gandire strategica", a declarat Orban.