Ludovic Orban spune ca va cauta sustinere parlamentara pentru alegerea primarilor in doua tururi: "Stim foarte bine ca UDMR nu a sustinut acest punct"

"Noi stim foarte bine ca UDMR nu a sustinut acest punct. In guvernarea trecuta, Guvernul PNL si-a angajat raspunderea, iar la motiunea de cenzura a cazut si din cauza faptului ca UDMR, care nu este de acord , a sustinut motiunea de cenzura. Noi am stabilit ca introducem in programul de guvernare acele puncte care ne unesc, acele puncte in care suntem de acord. In ceea ce priveste alegerea primarilor in doua tururi, fiind doar doua formatiuni din coalitie care sustin, vom face un acord parlamentar si vom cauta sa mai gasim sustinere pentru a putea forma o majoritate", a afirmat Orban, la Palatul Parlamentului.El a adaugat ca initativa de revizuire a Constitutiei "Fara penali in functii publice" este doar una dintre modificarile vizate pentru Legea fundamentala, subliniind ca este important sa existe o majoritate calificata de doua treimi in Parlament, dar si sustinere la nivelul populatiei."Din punctul nostru de vedere, daca abordam ca si obiectiv strategic modificarea Constitutiei, va trebui sa vedem care sunt aceste modificari. Una dintre modificari este cea legata de initiativa cetateneasca si noi sustinem. De asemenea, presedintele Romaniei a initiat referendumul pe justitie din data de 26 mai care impune necesitatea de modificare a Constitutiei. Sunt si alte puncte. (...)De exemplu, reglementarile constitutionale privitoare la functionarea Curtii Constitutionale, care din punctul nostru de vedere ar trebui revizuite, imbunatatite. Trebuie sa vedem, sa le adunam. Pe de alta parte, trebuie sa fim foarte realisti. Nu putem promite oamenilor ca vom face lucruri pe care stim ca nu le putem face. Avem nevoie, in primul rand, in Parlament de majoritate calificata de doua treimi pentru a fi aprobata revizuirea Constitutiei. De asemenea, revizuirea Constitutiei se face prin referendum si trebuie sa avem garantia ca exista un suport public foarte important pentru modificarile constitutionale pe care vrem sa le initiem", a explicat Orban.