Orban, despre sansele lui Citu de a castiga alegerile interne: "E in faza in care trebuie sa se convinga pe sine". Reactia premierului

Citu, critica la adresa lui Orban

"'Voi fi presedintele PNL ', trebuie sa-si repete de 20 de ori. Ca sa ii convingi pe altii, trebuie sa fii tu convins si probabil el acum e in faza in care trebuie sa se convinga pe sine ca sa poata sa-i convinga si pe altii", a spus Orban, intrebat daca premierul Forin Citu este sigur pe victoria in alegerile din PNL.Acesta spune ca a fost surprins de candidatura premierului Citu la sefia partidului, dar nu i-a cerut sa se retraga din competitie, pentru ca demersul de a candida pentru o asemenea pozitie este unul serios."Nu, n-am incercat (sa-l convinga sa renunte n-r). Noi am avut o discutie la instalarea Guvernului. A fost surpriza pentru mine ca si-a anuntat candidatura, chiar a fost o surpriza, dar n-am incercat sa-l conving sa-si retraga, pentru ca in politica trebuie sa fii serios. Daca anunti ca iti depui candidatura, trebui sa fii consecvent. Daca acum isi anunta candidatura si maine isi retrage candidatura, poate fi privit ca neserios in acest demers. Demersul de a candida la cea mai inalta functie din PNL e un demers foarte profund, foarte serios, foarte responsabil, cu care nu poti sa te joci. Din cauza asta nu i-am cerut sa se retraga", a raspuns Orban atunci cand a fost intrebat daca a incercat sa-l convinga pe premierul Citu sa renunte la candidatura. Ludovic Orban a mentionat ca in demersul sau de a candida pentru un nou mandat la conducerea PNL se bazeaza pe experienta acumulata in ultimii 30 de ani, pe o buna cunoastere a partidului si pe capacitatea sa de a atinge obiectivele propuse."In primul rand, cunosc partidul. (...) Nu in ultimul rand, este vorba si de capacitatea de a pune in practica un program si de a atinge obiective", a punctat Orban.Presedintele PNL a fost prezent vineri, in judetul Gorj, in localitatea Bumbesti Pitic, pentru o vizita electorala de sustinere a candidatului liberal pentru functia de primar al localitatii, Irina Cojocaru. Premierul Florin Citu a criticat vineri Camera Deputatilor pentru ca blocheaza un proiect de lege initiat de guvern de abrogare a legii PSD ce interzice privatizarile. Citu a spus intr-o conferinta de presa in Neamt ca nu exista nici o justificare pentru blocarea legii votate deja de Senat "Sunt foarte suparat ca nu a trecut de Parlament. Nu este nici un fel de justificare, pentru un guvern de dreapta, ca acea lege sa nu treaca. Sper ca nu e vorba de lupte politice interne, sa suferim toti pentru ca incearca cineva sa puna piedici guvernului doar din cauze de politica interna ", a spus Florin Citu