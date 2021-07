Orban: Pentru mine democratia este fundamentala. Declaratiile lui Citu - o gluma. Ce spune despre juramantul pe Biblie

Citu: PNL este o dictatura

Precizari la afirmatiile facute despre partenerii de guvernare

"E o gluma. Pentru mine democratia este fundamentala, si in societate, si in partid. Cred ca in putine perioade PNL a fost mai democratic decat in perioada in care am condus eu partidul. Dovada cea mai buna este ca se pot exprima in felul acesta si ca nimeni nu pateste nimic. Desi am fost sac de box pentru multi dintre colegii mei am mers mai departe si am condus partidul mai departe", a spus Orban, la sediul PNL.Premierul Florin Citu, candidat la presedintia Partidului National Liberal, a afirmat, luni, ca in PNL s-a ajuns "sa iti fie teama sa ai o optiune", iar aceasta este "dictatura".El a facut aceste declaratii la Conferinta de alegeri de la Organizatia PNL Sector 2, unde a sustinut-o pentru functia de presedinte al filialei pe Monica Anisie "Monica, a venit randul meu sa te sprijin pe tine. Tu m-ai sustinut din primul moment in care mi-am anuntat candidatura si as vrea, cu permisiunea ta, sa le spun oamenilor prin ce ai trecut atunci, pentru ca ti-a fost teama sa vii la acea poza, sa vii langa mine, ti-a fost teama de repercusiuni. Asa am ajuns in Partidul National Liberal - sa-ti fie teama sa ai o optiune, sa-ti fie teama sa spui public ca vrei sa ai o optiune, optiunea ta. Asta nu este liberalism, asta e dictatura", i s-a adresat Citu fostului ministru al Educatiei. Ludovic Orban a facut o precizare, intrebat marti despre afirmatiile referitoare la faptul ca nu i-a vazut pe partenerii de guvernare la Ziua Drapelului National, jurand pe Bibile sau sa isi faca cruce, ca nu s-a referit la USR PLUS, ci la unii colegi."Eu nu am pronuntat USR PLUS. M-am referit la unii colegi", a afirmat Ludovic Orban, intrebat marti despre acele afirmatii si despre faptul ca Ionut Mosteanu a reprosat ca in campania interna din PNL este vorba despre care este cel mai antiuserist presedinte.Liderul deputatilor USR PLUS Ionut Mosteanu a afirmat ca in campania interna din PNL este vorba "despre care e cel mai antiuserist presedinte". El a mai spus ca asteapta sa se incheie Congresul in care va fi aleasa conducerea liberala astfel incat energia politicienilor sa se concentreze asupra programului de guvernare. Ludovic Orban a afirmat, duminica la alegerile interne pentru organizatia PNL Bacau , ca liberalii au niste parteneri de guvernare care "parca nu s-a nascut aici', precizand ca nu i-a vazut la Ziua Drapelului National, nu i-a vazut jurand pe Bibile sau sa isi faca cruce. El a mai spus ca PNL trebuie sa fie un partid puternic legat de Biserica, care sa promoveze morala crestina.