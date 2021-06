Orban: PNL Iasi este intr-o situatie aparte, presedintele interimar al organizatiei nu poate spune daca este cu Orban sau cu Citu

La randul sau, seful liberalilor ieseni, Alexandru Muraru, a spus ca nu va impune colegilor din organizatie "o directie sau alta". Muraru a amintit ca filiala judeteana Iasi a decis in luna martie sa-l sprijine pe Orban, dar a precizat ca in acelasi timp el ocupa un post de consilier onorific al premierului Citu. Ludovic Orban a declarat intr-o conferinta de presa ca la PNL Iasi situatia este una aparte si ca actualul lider al organizatiei deputatul Alexandru Muraru nu poate face anuntul daca este cu Orban sau cu Citu."Daca spune ca este cu Citu practic ignora un vot dat in Biroul Permanent Judetean pentru mine. Daca spune ca este cu mine, el este consilier onorific al premierului si asta il pune intr-o situatie de incompatibilitate. Din cauza asta, el trebuie sa fie neutru, nu poate sa se manifeste", a afirmat Orban.Citeste si: Alexandru Muraru l-a inlocuit oficial pe Costel Alexe la sefia PNL Iasi. Deputatul a fost ales presedinte interimar Actualul lider interimar al PNL Iasi, deputatul Alexandru Muraru, a spus ca sustinerea unui candidat vine abia la finalul rundei de alegeri in fiecare structura, chiar daca Biroul Permanent Judetean a decis deja sustinerea pentru Orban."Filiala a dat in luna martie un vot de sustinere, dar atunci era o singura candidatura. Asta nu inseamna ca acel vot nu trebuie respectat. In acelasi timp, ambii candidati, Ludovic Orban si Florin Citu vor trebui sa arate deschidere pentru proiectele Iasiului. Eu nu voi impune colegilor un anumit vot. Candidatii vor mai veni la Iasi pentru a-si prezenta echipele si motiunile Am discutat si cu domnul Orban si el stie. Eu sunt in acelasi timp si consilier al primului-ministru. Competitia interna din PNL este deschisa, nu nesocotesc votul colegilor, dar nu voi impune o directie sau alta", a afirmat seful PNL Iasi, deputatul Alexandru Muraru.