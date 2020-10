Orban, de Ziua Armatei: Le suntem datori si recunoscatori tuturor eroilor cazuti la datorie de-a lungul istoriei

"Ziua de 25 Octombrie o dedicam, ca in fiecare an, tuturor celor care au imbracat haina militara luptand in trecut pentru apararea tarii si celor care, astazi, sunt prezenti permanent la datorie pentru a asigura capacitatea defensiva a Romaniei la un nivel adaptat cerintelor actuale de securitate sau ne reprezinta cu cinste in teatrele de operatiuni din afara tarii", se arata in mesajul transmis, duminica, de Orban.El aminteste de semnificatia zilei de 25 octombrie, cand, in urma cu 76 de ani, Armata Romana a eliberat si ultima localitate romaneasca de sub ocupatie straina, orasul Carei, moment care a marcat eliberarea integrala a teritoriului national."Cu gandul la jertfa zecilor de mii de militari raniti sau dati disparuti in ampla ofensiva desfasurata atunci, le suntem datori si recunoscatori, lor si tuturor eroilor cazuti la datorie de-a lungul istoriei, pentru sacrificiul prin care au contribuit ca generatiile de astazi sa se bucure de o Romanie stat national, suveran si independent, unitar si indivizibil", a precizat premierul.El s-a referit si la militarii din Armata Romaniei de azi, subliniind devotamentul si profesionalismul lor."Apreciem in egala masura activitatea si profesionismul militarilor care astazi intaresc capacitatea defensiva a tarii, la standarde euro-atlantice, si activeaza in teatrele de operatiuni internationale sau misiuni desfasurate sub egida NATO, OSCE, ONU sau a Uniunii Europene. Sunt adevarati profesionisti, oameni devotati tarii si hainei militare, care prin modul in care inteleg sa-si faca datoria intaresc credibilitatea Romaniei in plan extern", a spus Ludovic Orban.Prim-ministrul a declarat ca Romania este privita ca un pilon de stabilitate si securitate in regiune, cu un rol important in apararea colectiva aliata, "nu doar prin pozitia geografica strategica, ci si prin indeplinirea obiectivelor pe care si le-a asumat pentru consolidarea arhitecturii de comanda si control a NATO din zona Marii Negre".Ludovic Orban a oferit ca "exemple concrete" in acest sens faptul ca Romania a devenit primul aliat de pe flancul estic al NATO care s-a dotat cu sistemul modern de rachete sol-aer Patriot, foaia de parcurs pe zece ani semnata cu partenerii americani privind obiectivele comune din domeniul apararii, modernizarea sectorului apararii si securitatea in regiunea Marii Negre, dar exercitiile la care au participat militarii romani sau pe care le-a gazduit tara noastra pentru imbunatatirea interoperabilitatii si capacitatii de aparare pe flancul estic al Aliantei Nord-Atlantice.De asemenea, premierul si-a exprimat preocuparea pentru situatia celor raniti in diferite teatre de operatii, mentionand cazul militarilor raniti in urma cu cateva zile in Afganistan."Le doresc insanatosire grabnica si le oferim tot sprijinul medical de care au nevoie. Merita intregul nostru respect si toata atentia necesara in aceste momente dificile pentru ei. Suntem alaturi si de familiile militarilor care si-au pierdut viata de-a lungul anilor in diverse misiuni de mentinere a pacii in lume, de putinii veterani de razboi cu care mai avem onoarea sa fim contemporani, de militarii-veterani din teatrele de operatii si de toti cei pentru care cariera militara nu reprezinta doar o aspiratie personala, ci un mod de a pune umarul la apararea si la prestigiul Romaniei", a afirmat Ludovic Orban.