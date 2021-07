Ludovic Orban: „Pentru mine nu există delict de opinie în PNL”. Ce i-a cerut premierului Florin Cîțu

„Pentru mine, unitatea Partidului Naţional Liberal este fundamentală. Eu am fost, sunt şi voi fi un garant al unităţii M-aş bucura foarte mult ca şi cei din echipa competitoare să gândească la fel şi să nu mai existe susţinători ai mei care să aibă de suferit de pe urma faptului că sunt alături de mine.Am demonstrat acest lucru, nimeni din echipa contracandidatului meu de la Congres nu a avut de suferit, ci dimpotrivă, foarte mulţi au putut să-şi urmărească obiectivele de carieră şi să înregistreze victorii importante, să ocupe poziţii importante, pentru că pentru mine nu există delict de opinie în Partidului Naţional Liberal. Opţiunea fiecărui om trebuie să fie luată liber, pe baza propriului discernământ, propriei evaluări, pe baza propriei opinii despre care trebuie să fie viitorul Partidului Naţional Liberal.M-aş bucura foarte mult ca şi cei din echipa competitoare să gândească la fel şi să nu mai existe susţinători ai mei care să aibă de suferit de pe urma faptului că sunt alături de mine”, a afirmat Ludovic Orban duminică, în discursul ţinut la conferinţa de alegeri a PNL Maramureş.El a adăugat că „echipa sa este întreg Partidul Naţional Liberal”, chiar şi aceia care nu au fost de acord cu el.Orban a menţionat că în ultimii patru ani nu a condus partidul singur, ci nu numai alături de o echipă.„În ultimii patru ani partidul a fost condus nu numai de Ludovic Orban, ca preşedinte al Partidului Naţional Liberal, a fost condus de o echipă pe care aţi ales-o la congres. Acuma văd că foarte mulţi din această echipă spun că eu nu mai sunt bun. Sigur că aici, din punctul meu de vedere, există două variante: dacă eu nu mai sunt bun, înseamnă că nici ei nu mai sunt buni pentru că au făcut parte din echipa de conducere. Ori dacă ei se consideră buni, înseamnă că şi eu sunt bun în continuare să conduc Partidului Naţional Liberal”, a afirmat Ludovic Orban, în aplauzele asistenţei.Săptămâna trecută PNL a fost zguduit de remanierea ministrului de Finanțe , considerat un apropiat al lui Orban. Alexandru Nazare , revocat din functia de ministru al Finantelor, a declarat joi, 8 iulie, ca motivele care au stat la baza remanierii sale vizeaza alierea cu Orban , care ar fi cantarit mai greu in ochii premierului Citu, nefiind vorba despre rezultatele avute in functie."Am avut o discutie in care mi-a cerut demisia, dar era o chestiune de responsabilitate. Inainte de a discuta despre demisie sa inchid discutiile pe care le aveam deja in curs si sa inchid, cu succes, emisiunea de eurobonduri, dupa care i-am transmis premierului ca, avand in vedere aprecierea pe care a avut-o tot timpul la adresa Ministerului, a echipei de aici, a mea, a rezultatelor noastre, si avand in vedere modul in care evolueaza executia, nu vad vreun motiv pentru care as demisiona. Am aparat interesele financiare ale Romaniei, ca atare nu pot sa imi asum vreo vina si nu pot sa imi asum o demisie", a relatat Alexandru Nazare.