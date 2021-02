"Decontarea transportului scolar, o mare problema. Orban: Trebuie sa se inteleaga trei ministere

Orban a participat la dezbaterea pe tema Programului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), organizata la Consiliul Judetean Vrancea, iar presedintele CJ, Catalin Toma, a ridicat problema decontarii transportului scolar, mentionand ca nu se pot deconta cheltuielile elevilor pentru ca nu au fost emise normele de aplicare a legii care prevede gratuitatea transportului scolar."Avem o mare problema - decontarea transportului scolar. Este o chestiune foarte delicata. Legea 226 nu poate fi pusa in aplicare pentru ca nu sunt niste norme. Suntem la stadiul in care eu am discutat cu cei trei - Ministerul Transporturilor, Ministerul Dezvoltarii, Ministerul Educatiei.Problema este ca toata lumea a spus faceti, decontati, adica asumati-va, dar raspunsul concret de la Ministerul Dezvoltarii este ca o sa facem digitalizare, ceea ce este si indicat pentru ca legea asa prevede, in sensul ca vom avea card, copilul cand urca in masina este aparatul care face transferul de date catre CJ si avem decontare.Legea este in vigoare si noi, autoritatile publice locale si judetene, nu suntem in posibilitatea sa decontam", a spus Toma, adaugand ca este vorba despre decontarea de la CJ a unei sume de 20 de milioane de lei pe an. Ludovic Orban a mentionat ca Ministerele Dezvoltarii, Transporturilor si Educatiei trebuie sa se inteleaga in aceasta problema."Acolo problema este simpla - trebuie emise normele metodologice. Sunt implicate trei entitati: Ministerul Dezvoltarii, Transporturilor si Ministerul Educatiei. Ei acolo trebuie sa se inteleaga la bani, cum se zice, mai putin la proceduri. La prima sedinta a coalitiei de guvernare pe care o vom avea, vom discuta acest subiect", a spus Orban, citat de Agerpres.