Orban, despre Legea pensiilor: "Singura aritmetica folosita a fost cea electorala. Si-au batut joc de parintii si de bunicii nostri"

"Impactul bugetar (al legii pensiilor - n.r.) este catastrofal. Era foarte greu de sustinut si fara aparitia crizei economice aceasta crestere de pensii de 40 la suta care a fost scoasa din burta, numai cu gandirea ca in 2020, cand a fost programata, este an electoral. Singura aritmetica folosita in aceasta lege a fost aritmetica electorala. Si-au batut joc de parintii si bunicii nostri, promitandu-le lucruri care nu pot fi realizate", a afirmat Ludovic Orban, joi seara, intr-o emisiune la Realitatea Plus.Premierul a mai precizat ca Guvernul va majora pensiile si alocatiile copiilor, aratand ca aceasta majorare se va face in functie de realitatea economica."Nu ma tem, am constiinta datoriei implinite, nu exista niciun motiv pentru depunerea motiunii de cenzura, iar ultima formatiune care are legitimitatea sa depuna o motiune de cenzura este PSD , care s-a batut joc de Romania", a adaugat presedintele PNL