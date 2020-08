Orban, dupa alianta cu USR-PLUS pentru alegerile privind Capitala: Noi continuam colaborarea cu PMP

"Singurul meu mesaj este ca noi continuam colaborarea cu PMP, ca suntem deschisi la colaborarea in Consiliul General al Capitalei, in consiliile locale de sector si ca ii consideram ca pe niste parteneri. Am ajuns la o formula intre PNL si USR PLUS din multe motive, n-as vrea acuma sa le mentionez, dar din punctul meu de vedere ei au fost partenerii nostri, sunt partenerii nostri la guvernare, ne bizuim pe sustinerea lor in Parlament si vom colabora in toate consiliile judetene, consiliile locale, pentru a forma majoritati si pentru a asigura o buna guvernare locala", a spus Orban, la B1 TV, fiind intrebat cu privire la faptul ca PMP a fost lasat in afara acordului politic incheiat de PNL cu Alianta USR PLUS pentru a avea candidati comuni in alegerile locale din Bucuresti.Orban s-a referit si la relatia PNL cu USR PLUS si a aratat ca liberalii nu i-au atacat pana acum pe partenerii din aceste formatiuni, iar acum ar fi de dorit ca acestia sa inteleaga ca singurul adversar politic este PSD."Am incredere ca partenerii vor intelege ca pentru succesul comun nu trebuie sa ne ramana decat un singur adversar politic, care este PSD si am convingerea ca, in conditiile in care va fi o campanie... nu trebuie sa fie stralucitoare, o campanie de bun simt in care sa ne prezentam solutiile, avem sanse mari sa castigam toate pozitiile", a mai afirmat premierul Orban.Liderii PNL, USR si PLUS au anuntat, sambata, intr-o conferinta de presa in Piata Universitatii, ca vor sustine candidati comuni la alegerilor locale la primariile de sector ale Capitalei si la primaria generala, premierul Ludovic Orban afirmand ca "dreapta moderna pro europeana s-a unit intr-un proiect comun pentru Bucuresti".Intrebat sambata daca a exclus PMP din aceasta alianta, presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a spus: "Eu cred ca este important ca cele mai puternice formatiuni de dreapta, dupa negocieri destul de lungi si destul de complicate, (...) si-au dat mana si au candidat comun la Primaria Capitalei in persoana lui Nicusor Dan si, de asemenea, candidati comuni pentru primariile de sector".