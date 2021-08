UDMR, în conflict cu Ludovic Orban după ce acesta a susținut că-și ține alegătorii dependenți. Kelemen: „Parcă ar fi aterizat de pe altă planetă”

Orban lovește în colegii de coaliție din UDMR

Implicarea financiară a Ungariei în județele transilvănene

”A spune că ne străduim să avem doar noi puterea, înseamnă că nu cunoaște situația reală, sau că preia reflexe stereotipe vechi, fără a se gândi”, a spus Kelemen Hunor într-o declarație pentru portalul Maszol.hu, potrivit G4media. El a adăugat că „a fost o declarație prostuță și este nedemnă pentru un președinte de partid care ar trebui să aibă o cunoaștere reală despre regiunile țării”.În plus, șeful UDMR a mai spus că „ Ludovic Orban procedează de parcă ar fi aterizat de pe altă planetă și prin asta desconsideră în primul rând electoratul maghiar din Transilvania”.În ce privește lipsa investițiilor din Harghita, Kelemen a spus că „județul a fost ocolit în primul rând de investițiile în marea infrastructură și aici nici Guvernul condus de Ludovic Orban nu a ajutat. Fără autostrăzi, fără infrastructură serioasă e natural să ai investiții mai puține în Ținutul Secuiesc sau în Moldova, sau în Țara Românească, sau oriunde”. Preşedintele PNL a făcut duminică, 8 august, o declarație acidă la adresa colegilor de guvernare din UDMR . Ludobic Orban a spus că judeţul Harghita a fost "cam ocolit de investiţii" i liderii din administraţia locală "nu prea şi-au dorit astfel de investiţii".„Hai să fim cinstiţi, că judeţul Harghita a cam fost ocolit de investiţii şi cred că şi unii dintre cei care au fost la butoanele administraţiilor nu prea şi-au dorit astfel de investiţii, pentru că se ştie foarte bine că partidele cum sunt UDMR, de exemplu, care chiar dacă e un conglomerat de mai multe partide şi asociaţii, de fapt e unicul reprezentant politic şi are tendinţa să fie un soi de partid unic.Îşi ţine mai uşor alegătorii dacă ei sunt dependenţi. Mai e un partid românesc care îi ţine dependenţi pe români şi şi-i doreşte pe români săraci şi needucaţi.Noi ne dorim ca românii să fie educaţi, să stea pe picioarele proprii, să se lupte pentru a reuşi în viaţă, să aibă un cadru social care să permită fiecăruia să reuşească în viaţă”, a spus liderul liberal, duminică, la Conferinţa de alegeri interne în cadrul Organizaţiei PNL Harghita.Orban consideră că „în mare parte, soluţia la toate problemele, inclusiv ale comunităţii româneşti, este dezvoltarea economică, care se bazează pe dezvoltarea infrastructurii”.„Vă spun din capul locului că unul din cele mai importante proiecte, care trebuie să se realizeze în mandatele noastre de guvernare (…), este proiectul autostrăzii Unirii, care să facă legătura Târgu Mureş – Iaşi-Ungheni”, a afirmat preşedintele PNL şi a vorbit despre această autostradă ca despre un „proiect fundamental” care „va face mult mai atractiv pentru investitori judeţul Harghita”.„Vă promit că în continuare voi fi interesat ca orice investiţie care caută o locaţie să poată să fie direcţionată către judeţul Harghita”, a afirmat preşedintele PNL.Cu o zi înainte, aflat la Covasna, Ludovic Orban s-a referit la implicarea financiară a Ungariei în județele transilvănene şi a spus că acest ajutor guvernamental nu poate fi acordat pe criterii etnice. Ludovic Orban a fost întrebat duminică, în Covasna, cum vede implicarea financiară a premierului ungat Viktor Orban în această zonă, având în vedere că sunt mai multe proiecte dezvoltate cu finanţare de la statul maghiar.„Nu poate fi acordat acest ajutor pe criterii etnice. Dacă se derulează un astfel de program de sprijin, el trebuie să se deruleze către orice fel de cetăţeni români, indiferent că este de etnie maghiară sau că este român sau că este german”, a spus Orban.Întrebat dacă nu percepe acest lucru ca pe o ameninţare la adresa siguranţei naţionale, Ludovic Orban a răspuns: ”Atâta timp cât nu se dă cu dedicaţie numai către cetăţenii români de etnie maghiară, nu se operază o discriminare şi încât are efecte nu văd că este afectată siguranţa naţională. Dacă ar fi fost afectată siguranţa naţională probabil am fi primit avertismente din partea instituţiilor care au competenţe să vegheze la siguranţa naţională”.