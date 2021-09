Orban anunță că moțiunea USRPLUS - AUR merge mai departe. „Voi comunica guvernului moțiunea de cenzură. Am primit toate semnăturile în original”

PSD și PNL au boicotat din nou ședința Birourilor Permanente

„Nederularea procedurii moțiunii de cenzură înseamnă înseamnă încălcarea Constiției. Eu sunt președintele Camerei Deputaților, am obligația să respect Constituția. Derularea calendarului moțiunii de cenzură este obligatorie, nerespectarea însemană încălcarea Constituției.Astăzi voi comunica Guvernului moțiunea de cenzură. Am primit toate semnăturile în original. Suntem în situația constituțională în care minimum un sfert dintre parlamentari au depus o moțiune de cenzură.Voi încerca convocarea unui BPR pentru stabilirea calendarului”, a spus Orban.„Împiedicarea prezentării și refuzul de a dezbate o moțiune deja depusă sunt contrare Constituției. Dezbaterea moțiunii de cenzură trebuia demarată”, a citit Orban dintr-o motivare a CCR PSD și PNL au absentat în integralitate marți, 7 septembrie, de la ședința Birourilor Permanente , cu excepția președintelui Camerei Deputaților Ludovic Orban . Prin urmare, nu a fost cvorum nici la a patra ședință a Birourilor Permanente.Interesul taberei Cîțu este să împingă votul moțiunii de cenzură după congresul PNL din 25 Septembrie. “Dacă Florin Cîțu intră la congres ca premier , are șanse mari să câștige competiția cu Orban. Dacă moțiunea trece până atunci, va fi complicat”, susțin surse din conducerea PNL.Surse politice declarau încă de dimineață că parlamentarii PSD nu vor participa nici marți, 7 septembrie, la ședința Birourilor Permanente Reunite. USR PLUS și AUR încearcă pentru a patra oară să stabilească votul moțiunii de cenzură.