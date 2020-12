Orban, nemultumit ca trebuie alocati bani de indemnizatii catre primarii: Nu putem accepta ca de fiecare data, pe final de an, Guvernul sa dea sume din echilibrare

"Va trebui sa gandim un mecanism, pentru ca nu cred ca putem accepta ca, de fiecare data, pe final de an, Guvernul sa trebuiasca sa dea sume din echilibrare, in conditiile in care exista obligatie legala de cuprindere in bugetele locale a sumelor necesare pentru plata indemnizatiilor. Sigur, sunt persoane vulnerabile, care se afla intr-o situatie foarte dificila si nu putem sa ne permitem sa ii lasam fara venituri, dar, pe de alta parte, trebuie sa existe o responsabilitate din partea primarilor in ce priveste alcatuirea bugetelor locale, astfel incat sa asigure resursele financiare pentru aceste plati, iar noi, evident, trebuie sa asiguram cota parte de cofinantare de 60%, care a fost decisa prin legea bugetului de stat. Aici nu stiu daca nu ar fi bine sa schimbam un pic sistemul, dar nu e momentul unei discutii. Deci, am alocat aproape 750 de milioane catre localitati pentru a le permite plata indemnizatiilor", a spus Orban.Declaratia a fost facuta in contextul in care Guvernul are pe ordinea de zi a sedintei de vineri un proiect de hotarare pentru echilibrarea bugetelor locale, privind plata indemnizatiilor pentru persoanele cu dizabilitati si salariile asistentilor personali. In acest sens, urmeaza sa fie alocata suma de 743 milioane lei.Suma urmeaza sa fie alocata din fondul de rezerva al Guvernului, fiind defalcata pe baza solicitarilor transmise de catre prefecturi, in functie de necesarul localitatilor.Potrivit premierului, este vorba despre o suma de 743 de milioane de lei, pentru plata indemnizatiilor persoanelor cu dizabilitati.