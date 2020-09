Orban, nemultumit de amendamentele aduse la rectificarea bugetara: "Raportul Comisiei de buget declanseaza falimentul Romaniei"

El a afirmat, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Botosani, ca votul dat, miercuri, in comisiile de specialitate ale Parlamentului "declanseaza falimentul Romaniei"."Intai ne vom bate in Parlament. PSD a profitat de faptul ca in comisia de buget - finante detine majoritate simpla. Imi aduc aminte ca nici o alta formatiune politica nu a participat la sedinta comisiei reunite de buget - finante la care s-a produs monstruozitatea provocata de PSD. In plen vom negocia cu toate formatiunile politice astfel incat sa refacem raportul, sa retrimitem in comisii acest raport al comisiei de buget - finante care declanseaza falimentul Romaniei. Sunt convins ca asa cum au fost alaturi de noi, nu de noi, Partidul National Liberal, alaturi de ceea ce inseamna rationalitate, ceea ce inseamna corectitudine, la fel o sa ne putem bizui in plen pe o atitudine rationala. In acest caz, PSD va fi in minoritate si vom putea retrimite la comisia de buget-finante", a afirmat Orban.Comisiile de buget ale Camerei Deputatilor si Senatului au dat, miercuri, raport de adoptare cu amendamente rectificarii bugetare, cu 20 de voturi "pentru" si unul "impotriva".Cel mai important amendament aprobat de comisii a fost cel care abroga articolul potrivit caruia punctul de pensie se majoreaza cu 14%, in acest fel ramanand in vigoare legea sistemului public de pensii care prevede majorarea acestuia cu 40%.Comisiile au mai adoptat un amendament prin care se majoreaza sumele repartizate UAT-urilor cu 1 miliard de lei, iar pentru municipiile resedinta de judet se aloca suplimentar 500 de milioane de lei, care urmeaza sa fie repartizati in mod egal, indiferent de culoarea politica a administratiei locale.Printr-un alt amendament adoptat, comisiile au alocat suplimentar 5,635 milioane de lei, in bugetul Camerei Deputatilor, pentru a achizitiona echipamente necesare dotarii birourilor parlamentare din teritoriu, la schimbarea legislaturii.Parlamentarii au alocat, de asemenea, o suma suplimentara de 67 milioane de lei pentru Ministerul Agriculturii, destinata finantarii Programului de realizare a sistemului national antigrindina si de crestere a precipitatiilor.Tot in sedinta de miercuri, comisiile au decis majorarea salariilor de baza pentru personalul didactic de predare, asa cum este prevazut in lege, adica din acest an.Un alt amendament adoptat spune ca "plafonul privind datoria publica, conform metodologiei UE, pentru sfarsitul anului 2020, este de 40% din PIB".Comisiile de buget au aprobat, de asemenea, suplimentarea bugetului Ministerului Economiei cu 400 de milioane lei, pentru programul Start-Up Nation.Un alt amendament prevede suplimentarea bugetului Secretariatului de Stat pentru Culte cu 20 de milioane de lei pentru continuarea lucrarilor la Catedrala Mantuirii Neamului, sursa de finantare fiind Fondul de rezerva al Guvernului.Toate amendamentele adoptate au fost propuse de parlamentari PSD. La dezbaterile din comisii nu au participat parlamentarii PNL