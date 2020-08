Orban: Parlamentarii PNL nu vor gira motiunea de cenzura. Nu poti lasa PSD sa vina la guvernare

"Eu, din ce am simtit, vor sa treaca aceasta motiune, daca nu ar fi vrut sa treaca aceasta motiune nu ar fi trebuit sa ne aparam cu atata energie. (...) Parlamentarii PNL nu vor gira aceasta motiune de cenzura care este in afara cadrului constitutional si pentru care PSD nici nu a catadicsit sa amane dezbaterea pana nu se pronunta Curtea Constitutionala", a declarat Ludovic Orban, duminica, seara, intr-o emisiune la B1 Tv.Acesta a precizat ca motiunea, pe care a numit-o "potiune de cianura", nu va fi votata de catre parlamentarii PNL, care nu vor intra in sala de plen la momentul votului.Orban a adaugat ca prin depunerea motiunii de cenzura "in vacanta parlamentara", PSD "si-a dovedit, inca o data, originalitatea", el facand trimitere la Ion Iliescu si la sintagma " democratie originala", devenit celebra in perioada presedintiei fostului lider socialist.Liderul PNL a reafirmat ca parlamentarii PNL au discutat cu toti parlamentarii pentru a-i convinge pe acestia ca trecerea motiunii ar face un deserviciu intregii tari.Orban a explicat si de ce nu doreste sa lase PSD sa preia guvernarea pana la scrutinul parlamentar, el aratand, in acest context, ca majorarile de pensii, alocatii promise de PSD risca sa duca la retrogradarea Romaniei de catre agentiile de rating, fapt care ar afecta negativ economia."Nu poti sa-i lasi (sa vina la guvernate pe cei de la PSD - n.r.), drumul spre iad e pavat cu bune intentii. Sunt anumite limite. Daca determini anumite cheltuieli, a long terme, creezi un deficit care nun poate fi sustinut si care, pana la urma, se va intoarce impotriva tuturor romanilor" a explicat Orban.