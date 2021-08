Orban, despre cum vor fi cheltuiți cele 50 de miliarde din PNDL 3: „Mai important ca proiectele de infrastructură să privească partea de apă și canal”

Nou plan de investiții după modelul PNDL

”Am decis în coaliţie, după discuţii prealabile în Biroului Executiv al PNL, demararea noului Program de Investiţii pentru comunităţile locale din cursul acestui an. Acesta se va derula după modelul Programului Naţional de Dezvoltare Locală, cu un buget multianual de aproximativ 50 de miliarde de lei. Dincolo de modul în care va fi denumit acest program, am considerat mai important ca proiectele de infrastructură să privească atât partea rutieră, cea de apă şi canal, dar şi extinderea reţelelor de gaz. Partidul Naţional Liberal a promis gazul românesc în casele românilor, ceea ce ne obligă la îndeplinirea acestui obiectiv”, a scris, miercuri, pe Facebook Acesta anunţă că, pentru perioada imediat următoare, ”Guvernul a fost mandatat să pregătească actul normativ necesar care să materializeze noul program şi să fixeze cadrul pentru a avea procedurile de selecţie a proiectelor”.”Comunităţile locale au nevoie de susţinere pentru a reuşi să se dezvolte şi să crească semnificativ calitatea vieţii fiecărui locuitor. Este datoria Partidului Naţional Liberal, în calitate de partid care s-a angajat la dezvoltarea României, să ofere sprijinul necesar tuturor celor care au fost aleşi la nivel local şi au angajat proiecte în sprijinul comunităţilor lor. Pentru acest lucru, de câteva luni de zile, am insistat ca la nivelul coaliţiei să avem o decizie clară, fermă, cu un calendar şi un buget asumat”,a mai transmis preşedintele PNL.Ludovic Orban a anunţat, marţi seară, după şedinţa coaliţiei, că în cursul acestui an va fi reglementat din punct de vedere legislativ un nou plan de investiţii după modelul Planului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) , cu o valoare de aproximativ 50 de miliarde de lei.Anterior, surse politice declarau, pentru News.ro, că premierul Florin Cîţu şi liderul liberal Ludovic Orban s-au înţeles, în şedinţa de marţi a conducerii PNL, ca Executivul să demareze programul PNDL 3 începând cu anul viitor.Decizia vine în contextul Congresului PNL programat pe 25 Septembrie. Sute de primari liberali au cerut finanţare pentru diverse proiecte de dezvoltare locală, susţineau sursele citate.Ludovic Orban declarat, joi, că este necesar ca încă de pe acum să înceapă pregătirea PNDL 3, astfel încât de anul viitor să intre efectiv în funcţiune. Preşedintele PNL afirma că pentru acest program trebuie prevăzute cel puţin 40 de miliarde de lei, sumă care să ajute la dezvoltarea infrastructurilor rutiere, de gaz, de apă şi canal.În 4 iulie, Ludovic Orban afirma că PNDL 3 este o necesitate, dar să fie un program adevărat cu o sumă care să permită realizarea unor obiective de investiţii.În 29 iunie, premierul Florin Cîţu anunţa că nu se mai face PNDL, întrucât, prin Compania Naţională de Investiţii, avem proiecte de 7 miliarde lei.