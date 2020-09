Orban promite ca "Moldova va avea, in urmatorii 10 ani, trei autostrazi"

"O companie care sa investeasca intr-o localitate are nevoie de lucruri simple: acces la apa, canalizare, gaz, curent electric si cai de transport . Tocmai aceste lucruri trebuie realizate pentru Moldova, pentru a putea asigura conectarea Moldovei cu toata infrastructura de transport europeana, iar pentru fiecare localitate sa asiguram aceste minime elemente de civilizatie: apa, canal, gaz, curent, asfalt si sa putem sa atragem investitii. Moldova va fi net beneficiara investitiilor Guvernului pe care il conduc, in urmatorii 10 ani", a sustinut Orban.Presedintele PNL a adaugat ca in regiune vor fi construite trei autostrazi, dintre care doua vor strabate judetul Neamt."Moldova nu are astazi nicio autostrada . Moldova va avea, sper eu, la finalul celor 10 ani sau chiar in 8 ani, trei autostrazi: autostrada de pe coridorul 9 Paneuropean Bucuresti - Siret, Autostrada Unirii Targu Mures - Tirgu Neamt - Iasi - Ungheni si Autostrada Bacau - Brasov. Acestea nu sunt povesti, ci obiective de investitii pentru care la ora actuala avem garantia finantarii de 75% si vom gasi bani pentru a asigura finantarea integrala a acestora. Judetul Neamt va fi strabatut de doua autostrazi: cea de pe axa nord - sud, dar si Autostrada Unirii. Sunt obiective de investitii fundamentale care vor garanta toate oportunitatile de dezvoltare de aici si vor garanta ca investitiile vor trece Carpatii", a afirmat el.Presedintele PNL Neamt, Mugur Cozmanciuc, candidatul liberalilor la functia de presedinte al Consiliului Judetean, a sustinut ca alegerile din 27 septembrie vor consfinti "sfarsitul erei PSD "."Aceste alegeri sunt cele in care judetul Neamt isi va alege drumul schimbarii. Pe 27 consfintim sfarsitul erei PSD, a unui baron care conduce acest judet, Ionel Arsene, cel care nu a facut altceva decat sa condamne judetul la subdezvoltare. Noi ne dorim bunastare pentru fiecare comunitate, fiecare gospodarie si respect, pe care il avem pentru dumneavoastra", a declarat Cozmanciuc.