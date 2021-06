Orban sustine ca lupta politica interna din PNL si USR PLUS nu intarzie reformele asumate in coalitie. "Nu sunt niste legi pe care sa le faci peste noapte"

"Nu. Legea pensiilor, legea salarizarii din sectorul public, legile justitiei nu sunt niste legi pe care sa le faci peste noapte, graba strica treaba, trebuie pregatite foarte serios , trebuie dezbatute si mai ales trebuie sa ne intelegem la nivelul coalitiei, pentru ca ele vor fi adoptate pe cale parlamentara si pentru a putea sa avem majoritate trebuie sa mergem pe niste proiecte de lege care sa fie adoptate la nivel coalitiei, acceptate si sustinute de toti partenerii", a precizat Orban.Intrebat daca exista o problema in coalitia de guvernare, in sensul ca nu functioneaza relatia guvern - parlament, asa cum declara vicepremierul USR PLUS Dan Barna , Ludovic Orban a spus ca aceasta functioneaza "foarte bine"."Functioneaza foarte bine. S-au referit la doua sau trei legi. Cu legea de desfiintare a Sectiei Speciale noi am oprit procedura de adoptare, am luat o decizie la nivelul coalitiei, am adoptat proiectul de lege la Camera Deputatilor, in forma in care am stabilit-o in coalitie, dupa care a aparut sesizarea Comisiei de la Venetia, care a fost facuta de ministrul Justitiei. Decizia la nivelul coalitiei, sa asteptam punctul de vedere al Comisiei de la Venetia, sa ne intrunim dupa ce primim punctul de vedere al Comisiei de la Venetia si sa definim care e forma legii de desfiintare a SIIJ.A doua lege, este vorba de legea care sa modifice legea data de PSD prin care a interzis vanzare de actiuni, de active, acum suntem intr-o situatie in care literalmente nu exista nicio tara din UE unde sa existe asa ceva in vigoare. Problema pe care o avem in cursul adoptarii este ca este sesizata, pe langa Comisia de industrie si servicii, care este condusa de domnul Bende Sandor, e sesizata si Comisia economica, condusa de un reprezentat PSD care nu vrea sa convoace si sa puna pe ordinea de zi proiectul de lege respectiv. Asta e problema, nu e vina coalitiei", a explicat Orban.El a adaugat ca a mai existat o discutie pe proiectul privind alocatiile pentru copii."De asemenea, a mai existat o discutie pe inca un proiect de lege care nu exista. Asta nu se datoreaza unei necooperari - saga alocatiei. Am hotarat foarte clar in coalitie dupa investirea Guvernului ca vom respecta angajamentul de dublare a alocatiilor care a fost in legea respectiva si ca vom face o crestere cu cincimile care au ramas, cele trei, vom face la inceputul anului 2021, inceputul anului 2022, in 2023. In ordonanta care a fost adoptata de Guvern nu a fost prevazut acest lucru. De ce, nu ma intrebati.La Senat am corectat printr-un amendament la legea de adoptare a OUG data la finalul anului, aceea de pregatire practic a legii bugetului de stat dupa care, la Camera, pe mai multi parteneri din coalitie nu i-a mai interesat subiectul. Am repus subiectul in coalitie si pana la urma am luat decizia, iar decizia a fost ca adoptam proiectul pe cale parlamentara, dar existand riscul de atac la CCR , in cazul in care nu se poate adopta in termenul in care sa permita intrarea in vigoare a legii pana la data de 1 iulie, Guvernul va emite o OUG pentru respectarea deciziei coalitiei", a comentat Orban.Saptamana trecuta premierul Florin Citu a afirmat ca sunt mai multe legi care au trecut de Guvern si in Parlament s-au blocat si trebuie gasita o solutie in acest sens. "De-acum incolo va trebui sa facem reforma prin ordonante alta solutie nu vad", sustine premierul. Si Vicepremierul Dan Barna a sustinut ulterior ca impartaseste opinia premierului referitoare la lentoarea reformelor adoptate de Parlament si confirma ca s-ar putea ajunge la guvernarea prin ordonante de urgenta, din toamna, daca lcururile nu se schimba."Impartasesc nemultumirea premierului legata de lentoarea reformelor in Parlament pentru ca, intr-adevar, sunt foarte multe reforme pe care le-am promis - partidele din coalitie - si care nu s-au intamplat. Vorbim despre primari in doua tururi, vorbim de SIIJ, vorbim despre legile justitiei, pensiile speciale, legea educatiei sanitare, legea offshore. Sunt multe lucruri care au ramas in urma si inteleg nemultumirea premierului, impartasesc si eu", a declarat acesta.