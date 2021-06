Orban despre o eventuala remaniere: Nu am auzit de acest lucru. Eu sunt multumit de echipa guvernamentala liberala

"Nu am auzit de acest lucru. Eu sunt multumit de echipa guvernamentala liberala si, in mod evident, domnul ministru Oros a fost ministru si in echipa pe care am condus-o eu la nivel guvernamental. Ca atare, eu nu am auzit de o astfel de intentie", a declarat Orban, intr-o conferinta de presa.Intrebat daca are cunostinta despre o nemultumire a premierului Florin Citu cu privire la activitatea celor doi ministri , liderul PNL a raspuns: "Nu stiu de unde ati auzit dumneavoastra, eu nu am auzit de acest lucru".Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, prezent la conferinta de presa, a spus, la randul sau, ca nu are informatii ca s-ar afla pe o "lista neagra" a premierului."Nu, nu stiu si nici nu mi-a spus acest lucru premierul. Aud pentru prima data despre aceasta lista neagra", a precizat Oros.Premierul Florin Citu a declara, in urma cu doua zile, ca nu-si doreste, pe termen scurt, o remaniere , subliniind ca va lua o astfel de decizie daca va vedea ca aceasta va duce la un guvern mai puternic, un guvern care va implementa mai repede masurile asumate prin programul de guvernare.El a adaugat ca face zilnic evaluarea ministrilor, precizand ca va trage linie la un moment dat. "Si atunci anunt decizia mea, cand trag linia anunt decizia", a spus premierul. Seful Executivului a anuntat inca din luna martie ca va face o evaluare a ministrilor in luna iunie , subliniind faptul ca deciziile de inlocuire a unor ministri ii apartin exclusiv sefului Executivului."In vara, premierul evalueaza, bineinteles, pentru ca avem un singur premier . Evalueaza performanta ministrilor si executia bugetara si, apoi, luam decizii pe baza acestora. (...) Se pot face evaluari in coalitie, bineinteles, dar deciziile privind evolutia sau executia bugetara le ia premierul", a declarat atunci premierul Florin Citu.