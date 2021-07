Orban, despre subiectul Rosia Montana: Se poate purta o discutie cu privire la perimetrul care sa fie incadrat in UNESCO

Despre desfiintarea Sectiei Speciale

"Am avut o discutie la nivelul coalitiei legata de acest subiect. Deocamdata nu exista o decizie luata cu privire la acest subiect. (...) Se poate purta o discutie cu privire la perimetrul care sa fie incadrat in UNESCO, o discutie care are o legatura si cu procesul in care este implicata Romania ", a spus Ludovic Orban Mihai Gotiu, membru al Biroului National USR PLUS, a declarat recent ca retragerea dosarului Rosia Montana de la UNESCO ar reprezenta o incalcare a promisiunilor PNL si subliniaza ca formatiunea din care face parte va utiliza toate parghiile, in cadrul coalitiei, pentru ca dosarul sa fie finalizat cu succes in luna urmatoare.Orban a declarat ca nu a existat niciodata in coalitia de guvernare o discutie cu privire la impozitarea profitului multinationalelor.Orban a fost intrebat daca au existat discutii in coalitia de guvernare cu privire la impozitarea profitului multinationalelor."Nu a existat niciodata un astfel de subiect", a afirmat Ludovic Orban, la sediul central al PNL El a aratat ca discutiile de miercuri din coalitie vor viza in special forma legislativa privind desfiintarea Sectiei speciale "In principal discutam de Sectia speciala si de forma legislativa prin care sa desfiintam Sectia speciala in urma punctului de vedere adoptat de Comisia de la Venetia", a mentionat Orban.