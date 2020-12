Orban sustine ca nu are emotii privind alegerea sa in functia de presedinte al Camerei Deputatilor

El a mers duminica la Palatul Parlamentului pentru a face formalitatile necesare preluarii mandatului de deputat "Nu am nici cea mai mica emotie. Am incredere in toti parlamentarii PNL si USR PLUS si in parlamentarii UDMR ca vor respecta pactul de coalitie si am incredere nu numai ca ma vor vota pe mine, ca vor vota si investirea Guvernului, presedintele Senatului, care va apartine USR PLUS. Vom face mobilizarea, pentru ca este nevoie de mobilizare, nu avem o majoritate foarte consistenta. De asemenea, cautam sa ne intelegem cu grupul minoritatilor care este foarte important in Camera Deputatilor, astfel incat sa avem o colaborare cat se poate de fructuoasa", a afirmat Orban.Liderul PNL a precizat ca va convoca Biroul Politic al partidului cand vor fi finalizate negocierile cu USR PLUS si UDMR."E putin probabil in seara asta, pentru ca noi trebuie sa finalizam negocierile, pactul de coalitie, programul de guvernare, acordul parlamentar si modul de functionare la nivelul Parlamentului, de asemenea sa finalizam ce este legat de arhitectura institutionala guvernamentala. Cel mai probabil, incercam in cursul acestei seri sau in cursul zilei de maine, cand vom avea toate aceste negocieri finalizate. Voi convoca Biroul Politic National pentru a valida rezultatele negocierilor si pentru a vota ministrii", a explicat el.Potrivit lui Orban, cel mai probabil, presedintele Klaus Iohannis va decide sa declanseze consultari la Palatul Cotroceni pentru formarea noului Guvern cand Parlamentul va fi constituit."O sa avem o discutie la finalul zilei si privitor la un subiect extrem de important - calendarul de investire al Guvernului", a mentionat presedintele PNL.El a adaugat ca s-au facut progrese "foarte importante" in cadrul negocierilor."Practic, programul de guvernare mai are doua capitole care nu sunt finalizate la momentul la care am plecat, sigur ca au ramas puncte de armonizat care vor fi armonizate intr-o analiza pe care o vom face cu colegii din coalitia de guvernare la nivel de lideri de partide. (...) Cand vom finaliza, vom prezenta programul de guvernare", a indicat Ludovic Orban